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Sağlık

Cilt kanseri hastaları daha fazla risk altında

Cilt kanseri hastalarının, diğer kanser türlerine yakalanma olasılığının daha fazla olduğu belirlendi.

07 Ocak 2009 02:00

Cilt kanseri hastalarının, diğer kanser türlerine yakalanma olasılığının daha fazla olduğu belirlendi. Melanom hastalarının bu tür kanserlere yakalanma olasılığının ise sağlıklı kişilerle karşılaştırıldığında iki katından fazla olduğu gözlendi.

Belfast’taki Queen’s Üniversitesi’nin yaptığı araştırma, en saldırgan cilt kanseri olan melanom hastası kişilerin, genel populasyonla karşılaştırıldığında diğer, bu hastalıkla bağlantısı olmayan kanser türlerine yakalanma olasılığının iki katından fazla olduğunu ortaya koydu.

Sonuçları Cancer dergisinde yayımlanan araştırmada, aynı olasılığın, diğer cilt kanseri türlerine yakalanan kişiler için de, bu oranda olmasa da yüksek olduğu gözlenirken, Kuzey İrlanda Kanser Kayıt Bürosu’nun verilerine dayandırılan araştırma çerçevesinde 1897 melanom hastası ve diğer cilt kanseri türlerine yakalanmış 20 bin 823 kişinin incelendiği belirtildi.

Araştırmada, melanom değil de diğer cilt kanseri türlerine yakalanan kişilerin, başka bir kanser türüne yakalanma olasılığının genel populasyondan yüzde 57 daha fazla, bu kişilerin melanom ve sigaranın yol açtığı kanser türlerine yakalanma olasılıklarının, sağlıklı kişilerin yaklaşık iki katı fazla olduğu görüldü.

Melanom hastalarının bu tür kanserlere yakalanma olasılığının ise sağlıklı kişilerle karşılaştırıldığında iki katından fazla olduğu gözlendi.

(AA)

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