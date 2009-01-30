Cilt kanseri artacak

Ozon tabakasının delinmesine paralel olarak 2050 yılında cilt kanseri vakalarının yüzde 12 ile yüzde 36 oranında artış kaydetmesi bekleniyor.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gülden Avcı, ozon tabakasının delinmesine paralel olarak 2050 yılında cilt kanseri vakalarının yüzde 12 ile yüzde 36 oranında artış kaydetmesinin beklendiğini söyledi.



Tabip Odası ve ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi işbirliğinde Toplum Merkezi’nde, ‘Yaşlılıkta Güneş Işığı ve Cilt Kanseri’ konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gülden Avcı konuşmacı olarak katıldı.



Prof. Dr. Avcı, konuşmasının başında Çanakkale’de en çok görülen kanser tipinin cilt kanseri olduğuna dikkat çekti. Cilt kanserinde öncelikli risk gruplarını sarışın ve açık tenli olanlar, açık havada çalışanlar, yanık ve uzun süreli cilt ülseri rahatsızlığı bulunanların oluşturduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Avcı, cilt kanserine yakalanan hastaların yüzde 95’inin 40 ile 75 yaş arasında olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Avcı, erkeklerde daha çok görülen hastalığın yüzde 93’ünün baş ve boyun bölgesinde, yüzde 26’sının ise burun bölgesinde meydana geldiğini söyledi.



Ozon tabakasının incelmesi sonucunda 2050 yılında cilt kanseri vakalarında yüzde 12 ile 36 arasında oranda artış beklendiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Gülden Avcı, şöyle devam etti:



“Güneş, kumda yüzde 15, karda yüzde 80 yansır. Kapalı havalarda bile güneşin ultraviyole ışınlarının yüzde 80’i bulutları geçer. Saat 11.00 ile 15.00 arası mutlaka güneşten uzak durmalıyız. Çünkü zararlı ultraviyole ışınlarının büyü bölümü bu zaman diliminde saçılır. Bu kanser tipinin önlenebilmesi için mutlaka güneş koruyucu kremleri kullanmalıyız. Eğer bu arada denize girmişsek veya su ile temas etmişsek mutlaka kremimizi yenilemeliyiz. Çünkü hiçbir güneş kremi suya dayanıklı değil. Bizim tavsiyemiz büyük cepheli şapkalar takılması. Yüz ve boyun bölgesi tamamen direkt güneş ışığından korumalıdır. Düzenli ve koruyuculuğu yüksek güneş kremi kullanılması cilt kanseri olasılığını yüzde 80 azaltır. En az 15 SPF’lik güneş koruyucu kremi kullanılmalıdır.”



Yrd. Doç. Dr. Gülden Avcı, şüpheli durumlarda geç kalınmadan sağlık kurumuna başvurulması gerektiğini belirterek, “Uzun süre iyileşmeyen yaralar, koparıldıkça tekrarlayan kabuklanmalar, birden koyulaşan benler ve kenarları düzensizleşen, hızla büyüyen, etrafında beyaz renk oluşan, renk değişiklikleri gelişen benler mutlaka değerlendirilmelidir” dedi.

