Cilt için en iyisi doğal koruma

Hayalinizdeki cilt için doğru ürünü seçin

Yaşlanmayı geciktirme üzerine en çok satan kitapların yazarı, dünyaca ünlü dermatolog Nicholas Perricone, botoks gibi cerrahi yöntemler yerine doğal yollardan korunma öneriyor.Sabah’ta yer alan habere göre, balık ürünlerinin yaşlanmaya karşı en büyük koruyucu olduğunu söyleyen Perricone, kiraz, vişne, greyfurt, armut, erik, şeftali ve portakalın kırışıklıkla savaşta "süper meyveler" olduğunu belirtiyor. Günde en az 10 bardak su içilmesini söyleyen Perricone, şeker, bal, pekmez, çikolata, mısır, makarna, pilav ve ekmek gibi yiyeceklerden uzak durulmasını öneriyor. Perricone en az 10 yaş genç görünmek için 12 haftalık bir özel program tavsiye ediyor.1- Beslenme programı: 'İyi kemik ve kas yapısı vücudu genç gösterir' diyen doktor yüksek proteinli somon balığı ve tavuk yenmesini tavsiye ediyor. Böğürtlen, çilek, brokoli ve ıspanak kan şekeri dengesini koruyor. Enerji için fındık, zarar gören hücrelerin tamiri için de antioksidanlı yiyecekler tavsiye ediliyor.2- Kasların güçlendirilmesi: Ünlü doktor kas yapısının korunması için yüze kadar tüm vucutta bulunan kasların düzenli egzersizlerle çalıştırılması gerektiğini vurguluyor.3- Işık terapisi: Yaşlanmaya karşı Perricone'nin 3'üncü silahı ışık. Doğal ışık kaynaklarından her zaman yararlanılması gerektiğini söyleyen doktor, aynı zamanda Light Renewal isimli cihazla yapılan ışık terapisini öneriyor.4- Özel üretim kozmetik ürünleri: Perricone, gelecek yıl piyasaya çıkacak ve kendisinin geliştirdiği özel kremlerin kas yapılanmasına yardımcı olacağı ve aynı zamanda kırışıklıkları gidereceğini söylüyor. Ürünlerde çoğunlukla deniz mahsullerinden yararlandığı belirtiliyor.