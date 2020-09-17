Cilt bakımı yaptırdı, yüzü tanınmaz hale geldi!

Tekirdağ'da bir güzellik merkezinde cilt bakımı yaptıran Müge Gümşar'ın yüzünde enfeksiyon ve 2'nci derece yanık meydana geldi. Yüzü tanınmayacak hale gelen ve güzellik merkezi sahiplerinden şikâyetçi olan Gümşar, "Aynaya bakamıyorum" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Müge Gümşar, bir süre önce cilt bakımı yaptırmak için bir güzellik merkezine gitti. Bakım öncesi cildinin hassas olduğunu söyleyen Gümşar, işlem sırasında yüzünde yanma hissetti.



Yaşadığı sürecin hayatını çok olumsuz etkilediğini, insan içine çıkıp, hiçbir sosyal aktiviteye katılamadığını söyleyen Gümşar, "Bu olay hayatımı çok kötü etkiledi. Aynaya bakamıyorum, sosyal hayata karışamıyorum. Cilt bakımı yaptırmak isteyenler, mutlaka gittikleri merkezlerdeki çalışanların uzman olup olmadıklarını araştırsınlar" dedi.

Müge Gümşar, hastaneden aldığı raporlarla güzellik merkezi sahiplerinden şikâyetçi oldu. (DHA)