Çillioğlu'nun saç köklerinde arsenik bulundu!

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Oğlu: İntihar ettiğine inanmıyoruz





1994 yılında lojmanda ölü bulundu



Lojmanında ölü bulunan ve ''intihar ettiği'' öne sürülen eski Tunceli Jandarma Alay Komutanı Albay Kazım Çillioğlu'nun mezarından alınan örnekler üzerinde inceleme yapan Adli Tıp Kurumu, raporunu özel yetkili savcılığa gönderdi. Raporda, saç köklerinde arseniğe rastlanan Çillioğlu'nun, kürek kemiğinde kurşun yarası olduğu düşünülen delik ile kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi.Tunceli Jandarma Alay Komutanlığı görevini yürüttüğü 1994 yılında lojmanında ölü bulunan Kazım Çillioğlu'nun intihar ettiği ileri sürülmüştü. Albay Kazım Çillioğlu'nun mezarını açtıran Malatya Özel Yetkili Başsavcı Vekili Özden Doğan, soruşturma kapsamında 150'nin üzerinde kişinin ifadesine başvurdu.Savcılık talimatıyla, Çillioğlu'nun Düzce'deki mezarından alınan örneklere ilişkin incelemelerini tamamlayan Adli Tıp Kurumu da, hazırladığı raporu Malatya Özel Yetkili Savcılığı'na gönderdi. Raporda, ''Kazım Çillioğlu'nun kafatasındaki saç köklerinde arseniğe rastlandığı, kürek kemiğinde kurşun yarası olduğu öngörülen delik, kaburgalarında kırılma olduğunun belirlendiği'' bildirildi.Bu arada, soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'in Ankara'da nöbetçi savcı tarafından ifadesinin alındığı öğrenildi.Albay Kazım Çillioğlu'nun oğlu Gökhan Çillioğlu, yaptığı açıklamada, bu davayı birçok kez gündeme getirdiklerini anımsatarak, 1994 ile 1997 yılları arasında, ciddi anlamda bir soruşturma yapılması için belli kurumlara başvuruda bulunduklarını söyledi.Artık sivil yargının askeri soruşturmaya bakmasının gündeme geldiğini ve bunun önlerini açtığını ifade eden Çillioğlu, ''Aile olarak her zaman aynı inançtayız. Babamın hiçbir zaman intihar edeceğine inanmıyoruz. Mezar açıldığı zaman babamın kabrinin başındaydım. Kemiklere savcının uygun gördüğü şekilde dokunmadık. Sadece görebildiğimiz kadarıyla kürek kemiğinde delik, sağ kaburgalarında da kırıklar vardı. Biz bu konuyu soruşturmanın gizliliği açısından paylaşmadık. Adli Tıp Raporunu bekledik'' dedi.Tunceli Jandarma Alay Komutanlığı görevini yürütürken 1994 yılında lojmanında ölü bulunduktan sonra dış otopsisi yapılarak ''intihar ettiği'' sonucuna varılan Kazım Çillioğlu ile ilgili soruşturma dosyası, oğlu Gökhan Çillioğlu'nun müracaatı üzerine yeniden açılmıştı.Gökhan Çillioğlu, 2010 yılı sonunda savcılığa başvurarak babasının suikast sonucu öldürüldüğünü ileri sürmüştü. Ailenin başvurusu üzerine Erzurum'a gönderilen dosya, savcılık incelemesinin ardından görevsizlik kararı verilerek Malatya'ya gönderilmişti.Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı tarihte Tunceli Valisi olan Atıl Üzülgen ile çok sayıda kişinin ifadelerine başvurulmuştu.