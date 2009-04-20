Çiller'in evrakını kim yaktı?

Çukurdan bu kez 'cephanelik' değil devletin 'gizli' belgeleri çıktı. Tansu Çiller’in Başbakan ve Bakan olduğu dönemlere ait yaklaşık 3 bin klasör belge yakıldı. Belgeler arasında gizli evraklar da var.



Ankara Gölbaşı'ndaki bir piknik alanında açılan çukurdan "cephanelik" değil devletin "gizli" belgeleri çıktı. Tansu Çiller'in Başbakanlık yaptığı döneme ait çok sayıda belgenin yer aldığı klasörlerin açılan çukurda yakıldığı belirlendi. Müthiş skandal piknik yapmak için Hallaççılar mevkiine giden vatandaşlarca fark edildi. Kepçe ile açıldığı tahmin edilen çukurda 3 bini aşkın klasörün yakıldığı görüldü. Tansu Çiller'e verilen plaket ve şiltlerin de yakıldığı anlaşıldı.





Esrarengiz eller



Devlete ait arşiv belgelerinin kim ya da kimlerce Gölbaşı'na götürülerek yakıldığı ve açılan çukura atıldığı bilinmiyor. Esrarengiz çukurda Bakanlıklar ve kurumlar arası "gizli" yazışmalar ile yabancı devletler ve kuruluşlarla yapılan yazışmalara ait çok sayıda belgenin yakıldığı belirlendi.



Bazıları okunur durumda



Haymana yolu üzerindeki kamu arazisinde ortaya çıkan skandaldan kimsenin haberi olmadı. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarması'nın da olaydan haberdar olmadığı anlaşıldı. Büyük kısmı okunmayacak şekilde yanan belgeler arasında okununlar da bulunuyor. Bazı gizli belge, plaket ve şiltlerin piknikçiler tarafından alındığı da iddialar arasında.



Puslu yıllar



Esrarengiz çukurda bakanlıklar ve kurumlar arası "gizli" evrak ile yabancı devlet ve kuruluşlarla yapılan yazışmalara ait çok sayıda belgenin kısa bir süre önce yakıldığı belirlendi. Ergenekon’un en faal olduğu Tansu Çiller dönemine ait faili meçhul olayları aydınlatacak belgelerin de yakılan klasörler içinde bulunup bulunmadığı merak konusu oldu. Söz konusu yıllara ait birçok iddia, Ergenekon iddianamesi’nde de yer alıyor. (Bugün)

