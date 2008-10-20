Çiller'e genel başkanlık teklifi

DP'li muhalifler kongrede Genel Başkan Süleyman Soylu'ya karşı bir aday çıkarmak için Doğru Yol Partisi eski Genel Başkanı 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Tansu Çiller ile görüşecek. Partililer Çiller'e yeniden genel başkanlık teklifinde bulunacak.



DP'de 16- 17 Kasım'da yapılacak olağan kongre öncesi partinin üst düzey yöneticileri DP Genel Başkanı Soylu'ya bayrak açtı. 50 kişilik GİK'te yaklaşık 15 kişi Soylu'nun karşısına aday çıkarmak için harekete geçti.

Son olağanüstü kongrede genel başkan adayı olan, daha sonra Soylu'nun listesinden seçime giren genel başkan yardımcısı Nevval Sevindi ve Genel Başkan Yardımcısı Turan Güven'in de aralarında bulunduğu birçok ismin Soylu'nun partiye istenilen ivmeyi kazandıramadığı için Soylu ile iplerini kopardığı belirtildi.

Muhalifler, önümüzdeki günlerde DYP eski Genel Başkanı 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Tansu Çiller'i ziyaret ederek görüş alış verişinde bulunacak. Partililer Çiller'e `Genel başkanımız ol' teklifinde bulunacak.



DP GİK üyesi Cevat Kırkpınar, Soylu'nun DP genel başkanlığı koltuğunu dolduramadığını öne sürdü. Adnan Menderes, Tansu Çiller, Süleyman Demirel gibi efsane isimlerin oturduğu koltuğu genç bir isimle dolduracaklarını sandıklarını fakat yanıldıklarını dile getiren Kırkpınar, şunları söyledi:

"Genç, dinamik partinin temellerinden geldiğine inandığımız, il ve ilçe başkanlığı yapmış bir arkadaşımızı partililerin dilinden anlayacağını düşünerek oy verdik. Partinin büyüyeceğini düşünürken küçüldü. DP ulu bir çınar. Türkiye'de izi olan bir partinin başına ona yakışan bir kişinin gelmesini istiyoruz."



Teklif götürecekler



DP GİK üyesi Recep Taşyanar, Soylu'nun parti misyonun taşıyamadığını iddia etti. Kongrede, parti misyonunu taşıyacak genel başkanla yola devam etmek istediklerini ifade eden Taşyanar, kongreden önce Demirel ve Çiller'le bir komisyon kurup görüşeceklerini anlattı.



Öte yandan geçen hafta İzmir'e gelen Demirel'in partililerle kısa süreliğine bu konuyu görüştüğü kaydedildi. Soylu'dan memnun olmadıklarını belirten partililere Demirel'in, "Acele etmeyin. Biraz bekleyin" öne sürüldü. DHA

