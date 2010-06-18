Çiller'den geri dönüş sinyali

T24 - Çiller’den ilk somut “geri dönüş” mesajı yarın yapılacak DP kongresinin arifesinde geldi. Çillerciler parti yönetimi için alternatif liste hazırladı. İl başkanlarını telefonla arayan Çiller “Listeye destek olun, ben gelene kadar partiye sahip çıkın” dedi



Birleşme sonrası bir türlü suların durulmadığı DP’de iç hesaplaşmalar kongre öncesi hızlandı. Hüsamettin Cindoruk’un yönetiminden memnun olmayan ANAP kanadının, “istifa resti” üzerine önce Genel Başkan seçimli kongre yapılması kararı alan Cindoruk, “kendisine rakip” aday bulamayan ortaklarının geri adım atması üzerine, son dakikada kongre gündemini değiştirmişti. Genel Başkan seçimleri Kasım ayında yapılması planlanan olağan kongreye bırakılırken, yarınki kongrenin gündemi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyarısı çerçevesinde gerekli tüzük değişikliklerinin yapılması, bu çerçevede GİK’in üye sayısının 100’den 50’ye indirilmesi ve GİK üyelikleri ile MDK için seçim yapılması olarak belirlenmişti.



Parti içinde “birleşmenin” gerçek anlamda sağlanamaması ve üye sayısı azalacak GİK için yapılacak seçimlerde özellikle ANAP kanadından gelen isimlerin dışlanacağı endişesi, kongre öncesi istifa depremi yaşanmasına yol açtı. GİK üyeleri Aytun Çıray, Ramazan Özcan, Muammer Usta, Barış Tahran istifa ederken, partinin sembol isimlerinden Devlet eski Bakanı Salim Ensarioğlu’nun da istifa noktasında olduğu öğrenildi. İstifa depremiyle sarsılan partide, Cindoruk yönetimine karşı bir hamle de, aktif siyasete geri dönüp dönmeyeceği uzun süredir tartışılan Tansu Çiller’den geldi.





“İsteyen destek verir”



Parti içindeki kurmaylarıyla önceki gün İstanbul’da bir araya gelen Çiller, geri dönüş konusunda ilk somut mesajı verdi. Çiller, kurmaylarına “Partinize el koyun. Bu partinin hak ettiği iktidardır” diyerek, kongrede yetkili kurullar için alternatif liste çıkartılması talimatını verdi. Bu gelişmenin ardından Çiller’in Kasım ayında yapılacak kongrede Genel Başkanlığa aday olmasına yönelik beklentiler doruğa çıkarken, kongrede Cindoruk’un listesine karşı çıkartılacak listede Turhan Güven, Necati Yöndar, Mehmet Nuri Yılmaz gibi “Çiller’in yakın kurmaylarının” yanı sıra, DP GİK üyesi Cindoruk muhalifi Çağrı Erhan’a yakın bazı isimler ile bazı ANAP kökenlilerin de yer alacağı ifade ediliyor.



Çiller’in en yakın kurmaylarından Turhan Güven Vatan gazetesine, “Merkez sağın tek partisi DP’dir. Bu partinin yüzde 2-3’lerde kalması haksızlık olur. Biz millet kimi istiyorsa onunla beraber hareket ediyoruz. Çiller’in geri dönmesini isteyen bu listeye destek verir” dedi. Necati Yöndar ise, “Çarıkları giydik. Partimize sahip çıkacağız” diye konuştu.







