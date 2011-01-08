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Politika

ÇİLLER'DEN ERBAKAN'A GEÇMİŞ OLSUN ANKARA (A.A)

08 Ocak 2011 14:12

-ÇİLLER'DEN ERBAKAN'A GEÇMİŞ OLSUN ANKARA (A.A) - 08.01.2011 - Fatih Erbakan, 3 Ocak Pazartesi günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan babası, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın 1-2 gün içinde taburcu edilebileceğini söyledi. Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Necmettin Erbakan'a ''geçmiş olsun'' telgrafı gönderdi.  Fatih Erbakan, Pazartesi gününden itibaren Özel Güven Hastanesi'nde sol ayak damarlarında iltihap tanısıyla tedavi altında bulunan babasını ziyareti sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Babasının hastanede tedavisinin devam ettiğini, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Fatih Erbakan, 1-2 gün içinde taburcu edilmesini beklediklerini bildirdi.  Bu arada, eski başbakanlardan Tansu Çiller'in Necmettin Erbakan'a ''geçmiş olsun'' telgrafı gönderdiği belirtildi.  Öte yandan, Erbakan'ı ziyaret etmeye gelip de kendisiyle görüşemeyenler için hastanede geçmiş olsun dileklerini iletebilecekleri bir defter konuldu. Birçok devlet adamı, siyasetçi ve partili Erbakan'a geçmiş olsun dileklerini deftere yazdı.

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