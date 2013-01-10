Çiller, 3 gün arayla yaptığı 2 açıklamayla kendisini yalanladı

Eski Başbakan Tansu Çiller, Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nda "Çiller Özel Örgütü" iddiası konuşulurken Komisyon Başkanı Nimet Baş'ın kendisine gönderdiği notun içeriği hakkında geri adım attı. 7 Ocak'ta Milliyet gazetesinden Fikret Bila'ya "Baş orada bana bir not göndererek ‘Cevap vermeyin bunlar mesnetsiz iddialar, dedi" ifadesini kullanan Çiller, 3 gün sonra Ertuğrul Özkök'e yaptığı açıklamada "o notta, dinlenen kişinin istemediği sorulara cevap vermeyebileceğinin belirtildiğini" söyledi. Çiller, Özkök'e yaptığı açıklamada "notun kendisine özel yazılmadığını, komisyona katılan herkese dağıtıldığını" belirtirken notun zamanlaması hakkında da şu açıklamayı yaptı: "(Baş'ın) Asistanı, bu yazıyı bana dinlemenin başında vermedi. Tam o soruya gelindiğinde getirip önüme koydu. Ben de tam o sırada okudum bu notu."

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'te yayımlanan (10 Ocak 2013) yazısının "Nimet Baş o notu özel olarak göndermemiş" başlıklı ilgili bölümü şöyle:

"Eski Başbakan Çiller, Darbeler Komisyonu Başkanı Nimet Baş’ın kendisine gönderdiği notla ilgili de bilgiler verdi.

Komisyon başkanı, dinlemeler başlamadan önce, dinlenen kişilere yazılı bir not dağıtıyormuş.

O notta, dinlenen kişinin istemediği sorulara cevap vermeyebileceği belirtiliyormuş.

“Galiba şu konu tam aydınlığa kavuşmadı. Asistanı, bu yazıyı bana dinlemenin başında vermedi. Tam o soruya gelindiğinde getirip önüme koydu. Ben de tam o sırada okudum bu notu.”

Anladığım kadarıyla, Nimet Baş, dinlenen her kişiye verilen yazılı bir metni Çiller’e de iletmiş ve o da notu, tam o soru sorulduğunda okuduğu için, onunla ilgili bir not olarak algılamış.

Mesele şimdi daha iyi anlaşılıyor.

Yani Nimet Baş, Çiller’e o soruyla ilgili özel bir not göndermemiş."

Tansu Çiller nota dair ne demişti?

Tansu Çiller, 7 Ocak'ta Milliyet'ten Fikret Bila'nın köşesinde yayımlanan açıklamalarında MİT raporunda haberlerden derlenen "Çiller Özel Örgütü" iddiasına dair konuşmuştu. Çiller, Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nda ilgili iddialar sorulunca Komisyon Başkanı Nimet Baş'ın kendisine ilettiği notu şöyle aktarmıştı:

"Ben Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu üyelerini kabul ettiğim zaman da bu iddialara benzer sorular bana yöneltildi. Sanıyorum Mehmet Şeker Bey sordu. Bu soru bana yöneltilince Komisyon Başkanı sayın Nimet Baş orada bana bir not göndererek ‘Cevap vermeyin bunlar mesnetsiz iddialar’ dedi. Anlaşılıyor ki Sayın Nimet Baş da Sönmez Köksal’ın belirttiği gibi gazete haberlerine dayalı bu raporun mesnetsiz ve saçma iddialar taşıdığı sonucuna varmıştı ve kaale almamamı istiyordu.”

Nimet Baş 'not' iddisına ne yanıt verdi?

Komisyonda Çiller Özel Örgütü iddialarını Çiller'e soran CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Çiller'in açıklamaları ardından "not" iddiasını Baş'a bizzat sorduğunu söyledi. 8 Ocak'ta Milliyet'te yayımlanan haberde Şeker, şunları aktardı:

“(Baş) Çiller’e benim soru sorduğum esnada, bu içerikte kesinlikle bir not göndermediğini, gönderdiği bir not olduğunu, ancak bu notun benim soru sorduğum esnada değil başka bir anda ve içeriğinin de genel olarak sorulara cevap verip vermemekle ilgili usulü içerdiğini söylüyor. Bu aşamadan sonra Sayın Çiller’in bu notu kamuoyuyla da paylaşması gerekir. Başbakanlık yapmış, tecrübeleri olan bir kişinin böylesine önemli bir notu saklamış olması gerekir. Aksi halde iddiası mesnetsiz kalacaktır.”