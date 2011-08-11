Çiller yıllar sonra mayoyla görüntülendi

T24

Eski başbakan Tansu Çiller ile eşi Özer Çiller, Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün 'Info' adlı yeni yatlarıyla ilk kez görüntülenen Çiller çifti, koyları dolaştı. Her yıl 'President' adlı yatlarıyla Gündoğan'a gelen Tansu ve Özer Çiller, bu kez 1960 yapımı 33.7 metrelik, beş kabinli bir yat tercih etti.Çiller Ailesi'nin bu yatı, merhum Eser Tümen'in eşi Semra Tümen'den 1 milyon 750 bin euro'ya satın aldığı öğrenildi.Daha önce mayolu görüntülenerek uzun süre konuşulan Tansu Çiller, yine mayoyla denize girerken objektiflere takıldı. Akşam gazetesinin haberine göre; eski başbakan yüzerken, 2 koruma görevlisi teknenin arka kısmına gelerek güvenlik önlemi aldı.