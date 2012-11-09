'Çiller özel örgütü’ iddiaları MİT raporunda var mı?

Hülya Karabağlı

ANKARA

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu üyesi CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Refahyol hükümetinin ortağı, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller’e yönelttiği ‘700 kişilik özel örgüt’ sorusunun perde arkasında MİT’e ait olduğu iddia edilen rapor dayanak oluşturuyor. 80 sayfalık raporun, dönemin başbakanı Necmettin Erbakan’ın talebi üzerine MİT tarafından hazırlandığı iddia ediliyor. 17.12.1996 tarihindeErbakan’a sunulan rapor da, 700 kişilik Çiller özel örgütü, bu örgütün Azerbaycan’da darbe tertibi, Çeçenistan provokasyonu, Avrasya feribotunun kaçırılması, Tarık Ümit, AskarSmitko, Lazım Esmaili cinayetleri, Manukyan’a bombalı saldırı, nükleer kaçakçılık gibi birçok başlık yer alıyor.

Şeker: MİT raporu iddiası var

Çiller’e, Azerbaycan’da darbe girişi, özel örgüt gibi birçok başlıkları soran CHP’li Mehmet Şeker, T24’e, “ MİT’in, böyle bir raporu olduğu iddiaları var” dedi. 1990’lı sürecin karanlık birçok olayla dolu olduğuna dikkat çeken Şeker’e göre, Türkiye’de bundan sonra yasa dışı işlerin yapılmaması, darbe teşebbüsünün ortadan kaldırılması, hukuk dışı yollara meydan verilmemesi için tüm siyasi partiler, STK’lar, yurttaşlara görev düşüyor. Bunun için de alabildiğine demokrasi ve özgürlük şart.

MİT raporunda neler var?

Mehmet şeker, T24’e, Tansu Çiller hakkında hazırlandığı iddia edilen MİT raporunda nelerin olduğuna ilişkin şu bilgileri verdi:

Eymür, Ağar, Şahin, Eken, Çatlı ve Çakıcı

700 kişiden oluştuğu belirtilen örgütün lider kadrosunda, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller’in, İçişleri Bakanı Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar’ın, MİT Kontr Terör Merkezi Başkanı Mehmet Eymür, Emniyet Genel Müdürlüğü müşaviri Korkut Eken’in, Emniyet Özel Harekat Daire Başkan vekili İbrahim Şahin’in ülkücü mafya şeflerinden Abdullah Çatlı ve Alaattin Çakıcı‘nın yer aldığı belirtiliyor.

Azerbaycan’da darbe teşebbüsü

Raporda, Mart 1995 tarihinde , Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’i devirmeye yönelik darbeyi Tansu Çiller’in onayı ile dönemin Türk Cumhuriyetlerinden sorumlu Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir, Emniyet Genel müdürü Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve korkut Eken planlamış ancak MİT’in olayı Süleyman Demirel’e bildirmesi ve cumhurbaşkanını da Aliyev’i haberdar etmesi ile darbe girişimi başarısızlığa uğramıştır.

MİT Müsteşarlığı, yürütmekte olduğu istihbarat çalışmaları sırasında Haydar Aliyev’e suikast girişimi hazırlığı yapıldığını belirlemiş ve durum yetkili makamlar aracılığıyla Aliyev’e intikal ettirilerek suikast önlenmiştir. MİT Müsteşarlığı kendisine düşen görevi yerine getirmiş olup, bunun dışında öne sürülen iddiaların MİT Müsteşarlığı ile birilgisi bulunmamaktadır.

Susurluk silahları

Susurluk’ta kamyona çarpan Mercedes’in içinde ortaya çıkan silah ve mühimmatların çoğu Emniyet Genel Müdürlüğü’ne aittir. Genel Müdürlüğün yaptırdığı soruşturmalar silahların büyük bölümünün kayıp olduğunu ve İsrail’den ithal edildiğini gösteriyordu.

Silah ithalatı Hospro isimli İngiltere’de kurulu tabela şirketinin sahibi Ertaç Tinar tarafından yapıldı. Tinar, MOSSAD ile kurulan ilişkiler ışığında bir kısmı hibe olan silahları milyonlarca dolar karşılığında Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim etti. Silahlar Susurluk olayı patladıktan sonra kuşkulu bir şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü özel hareket dairesini envanterine kaydedildi.

Bu silahlar Azerbaycan darbesinde, Güneydoğu’daki faili meçhul cinayetlerde ve Çeçenistan’da kullanıldı. Bir kısmı Hüseyin Kocadağ ve Bucak’ın içinde olduğu Mercedes’te çıktı. Bir kısmı Hizbullah depolarında yakalandı.