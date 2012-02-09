Çiller: Konuşursam Türkiye sarsılır

T24 - Yapımcılığını ve sunuculuğunu Kanal D Haber Grup Başkanı Mehmet Ali Birand’ın yaptığı ’Son Darbe: 28 Şubat’ belgeseli, 13 Şubat 2012’de CNN TÜRK’te ekranlara gelecek. Belgesel Doğan Medya Center’da yapılan bir toplantı ile basına tanıtıldı. Birand toplantıda 28 Şubat’ın öncesinde ve sonrasında neler yaşandığını anlattıklarını belirterek, "İzleyicilerin ’vay anasını’ diyeceği bir belgesel hazırladık" dedi.



Belgeselin askeri ya da herhangi birilerini kötülemek gibi bir mesajı olmadığının altını çizan Birand şunları söyledi:



"28 Şubat sürecinde yaşanaların resmini çektik. Ekranlara gelecek olan her bölüm 1 yılda yaşananları kapsıyor. 1993, 1994, 1995, 1996’da çanlar çalmaya başlıyor... 28 Şubat aslında Ak Parti ve Erdoğan’ın doğumudur. Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nin kapatılmasıyla gençlerin önü açıldı."

CIA ve MİT pazarlığı



Belgeselde aynı zamanda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın nasıl yakalandığının da anlatıldığını ifade eden Birand, "Öcalan’ın yakalanmasında ilk kez ilk kez CIA’in rolü ortaya çıkcak. CIA şefi Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) nasıl gelir, nasıl pazarlık yapılıyor..." dedi.

Belgeselin ardından kitabı ve DVD'si çıkıyor



Son Darbe: 28 Şubat belgeseli için ekip olarak 2 yıl çalıştıklarını anlatan Birand, kendisinin ise 3.5 yıl çalıştığını belirtti. Belgesele CNN TÜRK’ün sahip çıktığının altını çizen Birand, ortaya çıkan işin CNN TÜRK’e ait olduğunu söyledi. Belgesele zaman sorunu nedeniyle yapılan bütün röportajları sığdıramadıklarını belirten Birand, belgesel yayınlandıktan sonra araştırmalarının tamamının yer aldığı Son Darbe: 28 Şubat isimli bir de kitap çıkaracaklarını ve kitapta her şeyin yer alacağını anlattı. Kitabın ardından da belgeselin tamamı DVD olarak piyasaya çıkacak.

Hafta içi her akşam



Belgeselin final bölümünde AK Parti’nin 3 Kasım 2002 seçimlerini kazanması ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın o zamanki balkon konuşması yer alıyor. 12 bölümlük belgesel 13 Şubat 2012’de CNNTÜRK hafta içi her akşam arka arkaya ekranlara gelecek.

Çiller: Ben konuşursam Türkiye sarsılır



Toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birand, "Türkiye’nin eski Başbakanlarından Tansu Çiller ile röportaj yapıldı mı?" sorusuna, "Çok uğraştık ancak kendisi, ’Ben konuşursam Türkiye sarsılır’ dedi ve kabul etmedi. Artık Türkiye ne kadar sarsılabilir ki?" dedi. Bir gazeteci’nin, "Dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik Bir ile röportaj yapıldı mı?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:



"O dönemin askerleri ortak bir karar ile konuşmuyorlar. Ancak biz de onların düşüncelerini bize aktarabilecek olan akademisyenler ile konuştuk ve o görüşlere de böylece yer verdik" dedi.

Sırada begesel "Erdoğanlı yıllar"



Sıradaki belgeselini ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan köşke çıktıktan sonra hazırlayacağını analatan Mehmet Ali Birand, belgeselinin konusunun ise ’Erdoğanlı Yıllar’ olacağını söyledi. Birand, "Başbakan Erdoğan’ın köşke çıkması sizin öngörünüz mü?" diye sorulması üzerine de, "Kimseyle konuşulmadı, pazarlık yapılmadı ama Erdoğan’ın köşke çıkıcağı çok belli. Çıkmazsa surpriz olur bence" dedi.



