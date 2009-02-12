Çiller: Görevimi kararlılıkla yaptım

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde bazı medya kuruluşlarında, terörü yok etmeye karar verilen zamanla ilgili olarak müvekkili Çiller'in ismi kullanılmak suretiyle asılsız haberler çıktığına işaret etti.





Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in avukatı Betül Aksu, müvekkilinin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak görevi sırasında, millet, devlet ve ülke bütünlüğünü bozmak isteyen terörü yok etmek için hükümet, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet güçlerinin görevlerini kararlılıkla yaptığını belirtti.



Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde bazı medya kuruluşlarında, terörü yok etmeye karar verilen zamanla ilgili olarak müvekkili Çiller'in ismi kullanılmak suretiyle asılsız haberler çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Müvekkilimin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak görevi sırasında, millet, devlet ve ülke bütünlüğünü bozmak isteyen terörü yok etmek için hükümet, TSK ve emniyet güçleri görevlerini kararlılıkla yapmışlardır. Bu kararlı tutum sonunda teröre büyük darbe indirildiği herkesin malumudur."

