T24 LogoT24 Logo
Politika

Çiller: Görevimi kararlılıkla yaptım

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in avukatı Betül Aksu, medyada yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

12 Şubat 2009 02:00

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde bazı medya kuruluşlarında, terörü yok etmeye karar verilen zamanla ilgili olarak müvekkili Çiller'in ismi kullanılmak suretiyle asılsız haberler çıktığına işaret etti.


Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in avukatı Betül Aksu, müvekkilinin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak görevi sırasında, millet, devlet ve ülke bütünlüğünü bozmak isteyen terörü yok etmek için hükümet, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet güçlerinin görevlerini kararlılıkla yaptığını belirtti.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde bazı medya kuruluşlarında, terörü yok etmeye karar verilen zamanla ilgili olarak müvekkili Çiller'in ismi kullanılmak suretiyle asılsız haberler çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Müvekkilimin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak görevi sırasında, millet, devlet ve ülke bütünlüğünü bozmak isteyen terörü yok etmek için hükümet, TSK ve emniyet güçleri görevlerini kararlılıkla yapmışlardır. Bu kararlı tutum sonunda teröre büyük darbe indirildiği herkesin malumudur."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24