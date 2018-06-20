Sözcü yazarı Soner Yalçın AKP mitingine katılan eski Başbakan Tansu Çiller için "Emeli bir politikacı değil" dedi. Çiller'in siyasetle ilgilendiğini söyleyen Yalçın, "Erdoğan ve AKP'nin ABD'nin yeni konseptine uyumu için görev­lendirildi" iddiasında bulundu.

Yalçın'ın "Müfettiş Çiller" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Çiller, “emekli bir politikacı” değil…

Çiller, siyasetle ilgilenmiyor değil…

Çiller, Erdoğan ve AKP'nin ABD'nin yeni konseptine uyumu için görev­lendirildi!

“Müfettiş” dediğim bu…

Alan razı satan razı durumu var:

Erdoğan; vitrinine koyduğu Çiller ile, Batı'yla bozulan ilişkilerini düzeltmek istiyor. Erdoğan'ın Çiller'i Yenikapı'ya daveti iç kamuoyuna değil, Batı'ya mesaj verme amacını taşıyor! Yoksa siyaseten yıpranmış Çiller Yenikapı'ya niye çağrılsın?

Keza:

Yandaş Selvi son dönemde Çiller'in gö­rüşlerine neden ihtiyaç duysun? Mesut Yılmazgibi eski başbakanların değil de, niye hep Çiller'in görüşlerini önemsiyor?

Selvi dün yine Çiller yazısı kaleme aldı.

“Çiller'e seçimde ne gördüğünü sor­dum. ‘Kafaları karışık görüyorum' dedi. Ardından, ‘O nedenle Yenikapı'da milli şuur vurgusu yaptım' diye ekledi:

‘Türkiye bir kıskaç altında. Müttefikimiz dediklerimiz başka ittifaklar içinde. Çok acil refleks gösterilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Bunu kim yapa­bilir? Karşıda 5 birbirine benzemez ittifakı var. Bir de 6'ncı partiyi (HDP) Meclis'e sokmaya çalışıyorlar. Bu durumda 5 benzemez, ipi dışarıdan tutanın ipine asılarak hareket edecekler. Bunlar Türki­ye'nin acil çözüm bekleyen sorunlarına çözüm üretemezler. Dış güçler, Türki­ye'yi paramparça ederler. Böyle bir ortamda mevcudun yerine kimin konul­mak istenmesi bende endişe yarattı. Evet değiştireceksiniz de yerine neyi koyacaksınız? Şu anda mümkün mü?”

İşin özü:

Bir ara Batı'ya “kafasını kaldırma­yı” deneyen Erdoğan, -ekonomik krizle- “Çillerler”e tekrar mecbur hale getirildi!

Çiller, dün rahmetli Erbakan'ın yanı­na “monte” edilmişti.

Bugün Erdoğan'a “müfettiş” olarak görevlendirildi.

Erdoğan'ın son İngiltere temasları üze­rine yazmıştım:

“Erdoğan, Kemal Derviş'in 2002 ayarlarına döndü!”

Gördünüz:

İlk adım Münbiç'te atıldı; Fırat'ın do­ğusu ABD/YPG/PKK'ya bırakıldı!

AKP'li- MHP'li seçmen bunları görmü­yor mu? Yazık.