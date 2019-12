'Çiller ABD'de zemin yokluyor'

T24 - Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in bir süredir New York’tan Amerika’nın nabzını tuttuğu iddia edildi.



İddiaya göre, Çiller Demokrat Parti Genel Başkanlığı için New York’ta başbakanlığı esnasında da kendi danışmanlığını yapan Jay Kriegel isimli Amerikalı Musevi kökenli lobici ile birlikte zemin yokluyor. Çiller’in yakın çevresinden gelen haberlere göre, Çiller son zamanlarda yeniden siyaset dünyasına dönmenin hesaplarını yaparken Washington’daki eğilimleri de test etmek için Amerika’ya geldi. Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Washington’da yapılan yorumlardan bir başkası ise Çiller’in özellikle Washington’da bozulan bazı ilişkileri tamir etme sözü ile gelmek istemesi. Çiller’in AKP hükümeti ile Yahudi lobileri arasındaki bozuk ilişkilerden faydalanarak Kriegel vasıtasıyla bu açılan boşluğu doldurmaya ve bu şekilde Beyaz Saray’a sinyal göndermeye çalıştığı konuşuluyor.





Bugün İstanbul’a dönüyor



Bilindiği gibi Beyaz Saray’da da birçok yüksek seviyeli Musevi yetkili çalışıyor. Obama’nın Başdanışmanı Rahm Emanuel de bunların en güçlüsü olarak biliniyor. Çiller başbakanlığı esnasında da Washington’da sevilen bir lider olarak tanınmıştı ve Washington tarafından gösterilen bu sevginin özellikle 1990’lı yıllarda Mesut Yılmaz’a karşı bir avantaj olduğu belirtiliyordu. Her ne kadar DP şu an itibariyle ’bitkisel hayatta’ olan bir parti görünümü veriyor olsa da, hızla değişen Türkiye politik arenası, skandallar ve beklenmedik olaylar nedeniyle Çiller’in Washington’ın havasını tam da bu zamanda test etmesi oldukça manidar görünüyor. Tansu Çiller yarın Türk Havayolları’na ait bir uçakla Amerika’daki geçirdiği bir haftanın ardından İstanbul’a geri dönüyor.