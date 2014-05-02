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Çiller, 28 Şubat davasında ifade verecek

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat döneminin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in ifadesine başvurumasını kararlaştırdı

02 Mayıs 2014 19:44

Arzu Yıldız

Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10. maddesiyle yetkili mahkeme ve savcılıkların kapatılmasının ardından Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekteyken Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredilen 103 sanıklı 28 Şubat davasıyla ilgili olarak yeni süreçte ilk duruşma haziran ayında yapılacak.

Duruşma öncesi harekete geçen Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat döneminin Başbakan Yardımcısı olan ve iddianamede ilk sıradaki mağdur sayılan Tansu Çiller’in "müşteki mağdur" olarak dinlenmesine karar verdi. Mahkeme İstanbul’a talimat yazısı göndererek, Yeniköy'de ikamet eden Çiller’in dinlenmesini istedi. Alınan bilgiye göre, bir karar değişikliği olmazsa, Çiller 20 Haziran 2014’te İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde mağdur-müşteki olarak ifade verecek. 

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