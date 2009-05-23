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Çilingiroğlu'nu tamamen sildi

Hülya Avşar, evliliğinde kullandığı “Çilingiroğlu” soyadını resmi evraklardan sildirmek üzere harekete geçti.

23 Mayıs 2009 03:00

Sekiz yıl evli kaldığı Kaya Çilingiroğlu’ndan 2005 yılında resmen boşanan Hülya Avşar, evliliğinde kullandığı “Çilingiroğlu” soyadını resmi evraklardan sildirmek üzere harekete geçti. İşe otomobil ruhsatlarından başladı.

Kendi soyadını istiyor

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu 1997 yılında Paris’te nikah defterine imza atmıştı.Avşar kızları Zehra’ya 3 aylık hamileyken gerçekleşen bu evlilik tam sekiz yıl sürdü. Ve çift 2005 yılında resmen boşandı. Ama aradan geçen dört yıla rağmen bazı resmi evraklarda Avşar’ın soyadı hâlâ Çilingiroğlu olarak geçiyordu. Sanatçı, Çilingiroğlu’nun Feraye Tanyolaç ile evlenmesinin ardından “soyadı değişikliği” için harekete geçti.

Ruhsatlar değişecek

Eski eşinin soyadını resmi belgelerinden sildirmek isteyen Avşar, ile otomobil ruhsatlarından başladı. Ve üzerine kayıtlı otomobillerin ruhsatlarındaki Hülya Çilingiroğlu adının Hülya Avşar olarak düzeltilmesi için işlemleri başlattı. Diğer yandan bu gelişme, Avşar’ın uzun zamandır birlikte olduğu Sadettin Saran ile evlilik hazırlığı yaptığı iddialarını da çürüttü. Magazin kulislerinde, “Ufukta evlilik görünse soyadı değişikliği için şimdi harekete geçmezdi” dedikoduları dolaşıyor.

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