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Yaşam

Çılgın Türk'ün torunlarından rüzgâr türbini fabrikası

"Çılgın Türkler" Kitabının kahramanlarından Makinist Eşref Usta'nın torunları, Türkiye'nin rüzgâr türbini kanatları üreten fabrikayı İzmir'de

10 Eylül 2008 03:00

Makinist Eşref Usta'nın (Eşref Atalay) torunlarının kurduğu Alke İnşaat AŞ, İzmir'de üretime başlayan Türkiye'nin ilk rüzgar türbini ve çelik kule imalatı oldu. Bu fabrikaya ise dedelerinin ismini verdiler.

Alke İnşaat AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Kemaloğlu, ''Dedemiz Kurtuluş Savaşında cephedeydi. Tedavülden kalkmış İngiliz ve İtalyan uçaklarını hibe yoluyla alıp kanatlarını paça tutkalı ile yamalayıp düşman karşısına çıkaran ilk Türk makinistlerindendi. Biz de torunları olarak fabrikaya ALKE Eşref Atalay Tesisleri adını verdik'' dedi.

Kemaloğlu, rüzgar enerjisi sektörüne 2007 yılında giriş yapan şirketlerinin Türkiye'de kanat dayanıklılık testi uygulayarak üretim yapabilen ve uluslararası Germanische Loyd (GL) sertifikası alan tek yerli firma olduğunu bildirdi.

Dünyanın önde gelen türbin üreticilerine ihracat yapacaklarını belirten Kemaloğlu, İzmir Atatürk Sanayii Bölgesinde 20 bin metre kare alana kurdukları fabrikada yılda 600 bin rüzgar türbin kanadı ile 100 adet 80 metrelik türbin kulesi üreteceklerini söyledi. Kemaloğlu, yılda 80 milyon avro gelir edilmesi planlanan tesiste 700 kişinin istihdam edileceğini, ihraç edilecek ürünlerin yüzde 85'nin yerli katkı ile yapılacağını kaydetti.

Kemaloğlu, ''İhraç ettiğimiz mallarda ithal katkı yüzde 15, tamamını yerli sermaye ile kurduğumuz tesislerde kanat ve çelik kule imal ediyoruz. Yatırım tutarımızın toplam 20 milyon avroyu bulacağını tahmin ediyoruz. Müşterimiz olan Japonya'nın Fuji Heavy Industries firmasına 39 metrelik kanatların teslimine başladık'' dedi.

1955 yılında Yüksek İnşaat Mühendisi Hazım Alakavuk ve Yüksek İnşaat Mühendisi Ayhan Kemaloğlu tarafından Antalya'da kurulan Alke; ilk dönemlerde bina, sulama işleri, köprü taahhüt işlerinde faaliyet gösterdi.

Tersane, fabrika binaları ve su arıtma tesisleri inşa eden şirket, öngörmeli betonarme ve çelik boru hatları kuruyor.Türkiye'de yeni uygulanmaya başlanan kazısız boru döşeme işlerini de
üstlenen şirket, deniz yapıları ve beton baraj inşaatları yapıyor, turizm alanında da faaliyet gösteriyor.

Alke İnşaat son olarak Galatasaray Spor Kulübünün kullanımına sunulmak üzere Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerine Seyrantepe'de yapılacak olan ''Aslantepe Ali Sami Yen Spor Spor Kompleksi''nin inşaatıyla sektörde adını duyurmuştu. Yapım üstlenicisi Eren Talu-Alke Ortak Girişim Grubu, stadın 29 Ekim 2009'da hizmete açılacağını taahhüt etmişti.

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