-Çılgın Türk'ün dünya turu İZMİR (A.A) - 10.10.2011 - İzmirli denizci Özkan Gülkaynak, ''dünya turu yapan Türk bayraklı en küçük yelkenli'' unvanına sahip ''Kayıtsız 3'' isimli teknesiyle hiçbir elektronik seyir aygıtı kullanmadan gerçekleştirdiği 3 yıllık seyahatin öyküsünü yazdığı kitapta okurlarıyla paylaşıyor. Kendi imal ettiği, kotra armalı, 7.95 cm boyundaki ahşap yelkenlisi ''Kayıtsız 3'' ile 2006-2009 yılları arasında dünya çevresini eski denizcilerin yöntemleriyle dolaşan Gülkaynak, kitabında bu seyri anlatmanın ötesine geçip, çocukluğundan beri yaşadığı denizlere olan aşkını, doğaya ve yaşama bakışını da anlatıyor. Gülkaynak, dünya turu boyunca ''kayitsiz.com'' adlı internet adresinde seyir notlarını, çektiği görüntüleri, yakaladığı balıklardan tanıştığı insanlara, ilginç teknelerden dünyanın el değmemiş bölgelerine ait bilgileri sitenin takipçileriyle paylaştığını söyledi. Dünya turunda mümkün olduğunca doğal bir yaşam sürdürerek okyanuslardan dünyayı ve insanları gözlemlediğini ifade eden Gülkaynak, şimdi yazdığı kitapla denizciliği sevdirmek amacıyla ''Özgürlük Hattının Batısına'' adını verdiği kitabı okurlarına sunduğunu dile getirdi. Gülkaynak, bin 400'e yakın görsel malzeme, kendi oluşturduğu 50'den fazla harita ve 100'ün üzerinde teknik çizimin de yer aldığı kitapta, aslında bir hayalin gerçeğe dönüşüm hikayesini anlattığını, 720 sayfalık kitabın dünya denizcilik tarihinde yazılmış en kapsamlı eser olduğunu belirtti. -Teknesine 4 metrelik ay-yıldız koydu- Denizciliğe ve yelkenciliğe, çocukluğunda İzmir Çeşmealtı'ndaki yazlıklarının önündeki kendi tekneleriyle başladığını anlatan Gülkaynak, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilik yıllarında Ege ve Akdeniz'de, yurt dışı eğitimi sırasında da Manş Kanalı ve Atlantik Okyanusu'nda çok sayıda seyir yaptığını dile getirdi. Gülkaynak, aslında sabırsız bir insan olmasına ve dünyayı tek başına yelkenliyle dolaşma hayalini bir an önce hayata geçirmek istemesine rağmen, böyle bir seyahate çıkmadan evvel biraz hayat deneyimi kazanmış olmaya karar verdiğini söyledi. 32 yıl boyunca tek başına okyanus seyirleri, dünya denizlerinin meteorolojik yapısı, astro-navigasyon gibi açık deniz denizciliğinin gerekli her dalı üzerinde geniş bilgi birikimi ve deneyim edindiğin belirten Gülkaynak, ''Özellikle yeterli bir denizcinin bu şekilde yetişmesi gereğine inandım. Zira elektronik aygıtlara körü körüne bağlı olan ve bu şekilde yetişen genç denizcilerin eğitimlerinin yanlış, kısıtlayıcı veya eksik olduğunu düşünüyorum'' dedi. Gülkaynak, dünya turu yaparken amacının sadece gezip görmek değil, aynı zamanda bambaşka bir pencereden romantik bir şekilde dünyaya bakmak ve dünyayı sorgulamak, gözlemlemek olduğunu bildirerek, ''Ve Türkiye'nin tanıtımını yapmak, Türkiye'den denizci çıkmaz gibi yanlış algıları yıkmaktı. Tekneme de zaten 4 metrelik bir ay-yıldız koydum'' diye konuştu. Turunun dünyanın her yerinde büyük saygınlıkla karşılandığını ve yabancı basından büyük ilgi gördüğünü dile getiren Gülkaynak, ''Dünyayı tek başına dolaşan, ilk defa Pasfik Okyanusunu tek geçen, en küçük tekneyle dolaşan, bunları hiçbir elektronik navigasyon cihazı kullanmadan yapan ilk Türk benim. Buradaki amacım gösteriş yapmak değildi. Benim amacım bu boyutta bir doğal yaşamla, kendi duygusallığımı gözlemlemek, bu şekilde dünyayı nasıl algılayacağımı görmekti'' dedi. -Dünya turundan ilginç anılar- Dünya turunda yaşadığı ilginç anları da paylaşan Gülkaynak, seyahatinde tifo hastalığına yakalandığını ve yaklaşık 10 kilo verdiğini ifade ederek, Endonezya'da aldığı antibiyotikle tedavi olduğunu ancak aylarca ölüm kalım mücadelesi verdiğini anlattı. Yalnız seyahatin getirdiği farklı zorluklar yaşadığını, gemi trafiğine yeteri kadar dikkat etmediği için birkaç kez gemilere çarpma riski atlattığını kaydeden Gülkaynak, bir gece uyuyan bir balinaya çarptığını, büyük sarsıntı sonucu teknenin 60 derece yattığını, kendisinin de yataktan düştüğünü ifade etti. Gülkaynak, ''Zordu tabii. İmkanlarım çok kısıtlıydı. Batıyorum diye haber verebileceğim bir telsizim bile yoktu. Bu yüzden adım okyanustaki Crazy Turk'e (Çılgın Türk) çıktı. Ama bunu hep saygıyla söylediler'' dedi. Sert hava koşullarının hakim olduğu denizlerde boyu 8 metreyi bulan dev dalgalarla boğuştuğunu dile getiren Gülkaynak, ''Dalgalar, bazen teknemin boyunu aştı. Bazen dev balinalar, köpek balıkları etrafımda dolaştı. Ama hiçbir zaman korkmadım, yılmadım, yoluma devam ettim. Balık tuttum, elimle ıstakoz yakaladım, aç kalmadım'' şeklinde konuştu. Gülkaynak, dünya turu sırasında 40 ülkeyi dolaştığını, bunların arasında Türkiye kıyılarının eşsiz güzelliğe sahip olduğunu bir kez daha anladığını vurguladı. Dünya turu sırasında ayda ortalama bin dolar harcadığını, ''Kayıtsız 3''ün maliyetinin ise 60-70 bin avroyu bulduğunu belirten Gülkaynak, ''Ama şu bilinmeli ki denizlerde yaşamak, karada yaşamaktan daha az maliyetlidir'' dedi.