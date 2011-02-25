-''ÇILGIN TÜRKLER'' LİBYA'DAN KAÇIŞI ANLATTI MUĞLA (A.A) - 25.02.2011 - Libya'dan, radarı ve telsizi olmayan bir tekneyle kaçarak, 3 günde Muğla'nın Datça ilçesine ulaşan 7 Türk vatandaşı, yolculuk sırasında 1,5 gün karayı görmedi, makarna ile patates yiyerek açlıklarını giderdi. Libya'nın Derna kentinden, kendi olanaklarıyla, sadece pusula kullanarak kaçan Hicret-1 adlı teknenin kaptanı Levent Usta ile sualtı teknisyenleri Haldun Özkoç, Ufuk Pekşan, Fatih Aksu, Halil İbrahim Arslan, Murat Özpınar ve Ercan Altay, 3 gün süren zorlu yolculuğun ardından, dün gece Datça'nın Knidos mevkisinin 8 mil açıklarında, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından fark edildi ve botlar eşliğinde Datça'ya getirildi. Sağlık durumları iyi olan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ifade veren 7 Türk, işlemlerinin ardından yolculuk yaptıkları 23 metre uzunluğundaki teknede, zorlu geçen 3 günü anlattılar. Libya'da dalış ekibi olarak görev yaptıklarını anlatan 7 vatandaş, ''Başaracağımıza inandığımız için yola çıktık. 14-15 yaşındaki çocukların elinde roket atarlar var. Yollarda barikatlar var, bir yerden bir yere ulaşamıyorsunuz. Sürekli bombalar patlıyor. Ortalıkta polis, asker kimse yok.'' dedi. Yaklaşık 70 saat süren yolculuğun 1,5 gününü karayı görmeden geçirdiklerini belirten Haluk Özkoç ve Ufuk Pekşan, şunları anlattılar: ''Yolculuğumuzun ikinci günü sonunda Girit'i gördük. Bu bizim için moral oldu. Yaptığımız zorlu bir yolculuğun ardından sahil güvenlik ekiplerinin de yardımı ile Datça'ya ulaşmayı başardık. Kurtulduğumuz için mutluyuz ama fazla sevinemiyoruz. Çünkü oradaki arkadaşlarımız zor durumda. Yola çıkarken onları da almak istedik ama yollar kapalı olduğu için gelemediler. Şantiyeleri, iş makinelerini her şeyi yağmaladılar. Yolculuk boyunca makarna ve patates yedik. Suyumuzu ise idareli kullandık. Tek korkumuz Akdeniz'deki dev dalgalardı.'' -''YÖNÜMÜZÜ PUSULAYLA BULDUK''- Yolculuk boyunca Akdeniz'deki dalgaların kendilerini zorladığını vurgulayan Türk vatandaşları şunları anlattı: ''Teknemizde gittiğimiz yönü tespit edeceğimiz radar ve sonar cihazı yoktu. Yönümüzü pusulayla belirledik. Kaptanımız Levet Usta'nın tecrübeli kaptan olması da Datça'ya ulaşmamızı sağladı. Türk karasularına giriş yaptığımız anda sahil güvenlik ekiplerinin bizi göreceğini düşünüyorduk. Datça açıklarında bizi Sahil Güvenlik Komutanlığı botları fart etti ve Datça'ya kadar eşlik ettiler.'' Bu arada Datça Kaymakamı Hamdi Üncü de 7 Türk vatandaşının Libya'dan bir tekne ile ayrıldığı bilgisinin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgedeki ekiplere bildirilmesinin ardından Datça açıklarında arama ve kurtarma çalışmasına başlandığına işaret ederek, şöyle dedi: ''Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tekneyi Knidos'un 8 mil açıklarında fark etmiş. Dün gece etkili olan fırtınaya rağmen tekneye ulaşıldı ve yaklaşık 2.5 saat sonra Datça'nın Körmen limanına giriş yaptılar. Teknedeki 7 kişinin sağlık durumları çok iyi. Onları dün gece Datça'da misafir ettik. Hava şartları iyi olursa bugün İstanbul'a yola çıkacaklar.''