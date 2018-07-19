Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar iddialarına yanıt: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

Çılgın Sedat ismiyle tanınan Sedat Kapurtu, hakkında düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınmasının ardından bugün (19 Temmuz 2018) tutuklanan Adnan Oktar'ın Çırağan Sarayı'nda düzenlediği davete karılarak Oktar ile önceden ilişkisi bulunduğu iddialarına tepki gösterdi. Kişisel sosyal medya hesbabı İnstagram üzerinden iddialara yanıt veren Çılgın Sedat, "Bundan önce bir görüntüm var ise ülkeyi terk ederim" dedi.

Çılgın Sedat, Adnan Oktar'ın geçen Mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda verdiği iftar daveti ile kurucusu olduğu A9 TV'nin yıl dönümü kutlaması ve Ataşehir Develi'de düzenlediği sıra gecesine katılmıştı. Çılgın Sedat, gelen tepkiler üzerin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

"Allah rızası için çuvaldızı kendinize batırın"

Çılgın Sedat, Adnan Oktar ile kişisel bir tanışıklığının olmadığını yineleyerek şu açıklamalarda bulundu;

"DİKKAT... Beni yıllardır tanıyanlar bilir ama eminim ki bilmeyenler de vardır her şeyden önce katıldığım davette bir ücret almadım çünkü sahne almadım. Ben Adnan Oktar gecesinde öncelikle bu bilinmeli. Hem program isteniyor konuşulmak üzere hem de Instagram'dan takip etmişler çocuğumuzun rahatsızlığı ile ilgili çok önemli profesörler olduğu söylendi ve ben de gecede bulundum lütfen okuyan bilen bilmeyen herkesten Allah rızası için çuvaldızı kendinize batırın. Yorum yapmadan önce özellikle evladı olan dostlar bakın. Uzaktan her şey farklı görünebilir ama tanımadan hele ki bir insanın hayatını bilmeden iki kere düşünerek yorum yapın. Asla hiçbir ticari veya farklı işim olmamıştır. Zaten 5 yıldır davet ediliyordum, gitmemiştim. A9 kanala araştırabilirsiniz de çok farklı anlatıldı. Gittim ama yıllardır birçok tanınan hem de çok önemli kişiler hep gitmiş gördüğüm internette en son geceye katılanlara suçlama yapılmamalı. Ben şahsım adına yine söylüyorum 1 TL ücret dahi almadım gecede çünkü sahne yapmadım. Sadece davetdeydim ama yinede öyle bir ortamda bulunmamalıymışım.

"Bundan önce görüntüm kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim"

"32 yıldır sahnede bu işten ekmek kazanan biri olarak geçmişimde elhamdulilllah hep düzgün yaşamaya çalıştım. Kul hakkından kaçtım. Kibirden uzak kaldım olmamam gereken bir ortamda bulunduğum için benim yüreğimi acıtmayın. Ben ramazanda tanıdım daha öncesinde asla yoktu. Emniyet teşkilatımıza her zaman güvenirim. Adalete de boynum kıldan incedir. Daha öncesi hiç tanımıyordum. Ramazandaki iftarda ilk defa gittik. Eğer ki bundan öncesinde herhangi bir görüntüm var ise ben ülkemi terk ederim. Saygılarımla."