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Çılgın Sedat, sinema filmi için Samsun'da

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- 'ÇILGIN Sedat' olarak tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu, yapımcılık, yönetmenlik ve başrol oyunculuğunu yaptığı 'Benim Adım Osman' isimli sinema filminin çekimlerinin bir bölümünü Samsun'da çekecek

07 Eylül 2017 21:52

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- \'ÇILGIN Sedat\' olarak tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu, yapımcılık, yönetmenlik ve başrol oyunculuğunu yaptığı \'Benim Adım Osman\' isimli sinema filminin çekimlerinin bir bölümünü Samsun\'da çekecek.
\'Çılgın Sedat\' olarak tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu, \'Benim Adım Osman\' isimli sinema filminin çekimleri için ekibiyle birlikte Samsun\'a geldi. Başrollerinde Sedat Kapurtu, Metin Yıldız ve Ateş Fatih Uçan’ın yer aldığı, filmin çekimlerinin bir kısmının kentte gerçekleştirileceği belirtildi. Filmin oyuncu kadrosunda Cengiz Kurtoğlu, Deniz Oral, Songül Karlı, Tayfun Sav, Nur Ertürk, Çiğdem Tunç, Selin Köktener, Murat Övüç, Hakan Hatipoğlu, Yalcin Özden, Kayhan Yıldızoğlu, Latif Doğan, Seda Kement, Selhan Çeliker, Fatma Kala, Tuğçe Topçu, Hayal Şerifi de yer alıyor.  Filmde yaşamını bir gazetede köşe yazarı olmaya adayan Osman\'ın, kuzeni Fiko ve Dursun\'a gelmesiyle yaşamının nasıl değiştiğinin anlatıldığı ifade edildi. Filmin senaryosunu Banu Kaptanoğulları ve Atıf Ulusoy yazdı. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Hayati Akbaş\'a ait özel tıp merkezinde çekimlerin bir bölümü yapılırken, çekim sonunda basın toplantısı düzenlendi.  Hayalinin gerçeğe dönüşmesinin heyecanını yaşadığını belirten Sedat Kapurtu, \"Uzun yıllardır hayal ediyordum ve şu anda hayalimin gerçek olmasına tanıklık ediyorum. Bambaşka ve çok özel bir duyguymuş\" dedi.
Doç.Dr. Hayati Akbaş ise, filmin bir bölümünün Samsun\'da çekilecek olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek Çılgın Sedat ve ekibini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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