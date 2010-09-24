-''ÇILGIN PROJENİN DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK'' ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul için ''çılgın projem'' dediği planı için, ''Dünyada örneği yok'' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin Başbakan Erdoğan'ın daha sonra açıklayacağını söylediği ''çılgın proje'' ile ilgili sorularını cevapladı. Topbaş, İstanbul'da birçok proje olduğunu belirterek, Başbakan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde düşündüğü bazı projelerin de bulunduğunu söyledi. Bunların bir kısmının hayata geçtiğini bir kısmının da hayata geçmek üzere olduğunu bildiren Topbaş, ''Bunlardan bir tanesi bahsettiği Taksim Meydanı'nın yayalaştırılmasıdır. Kendilerinin de yaptırdığı projeler, bizim de hazırladığımız farklı projeler var. Beraberce bunları değerlendireceğiz. Bir tanesine karar vererek, uygulamaya geçireceğiz. Kendisinin de bizim de arzumuz bu. Taksim'in daha çok yayaya açılması, araç trafiğinden arındırılması...'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili açıklamalarını da hatırlatan Topbaş, ''Diğeri çok farklı proje. Onu kendisi zamanı gelince kendisi açıklayacak'' dedi. Bir gazetecinin, 'Bir ipucu verir misiniz?' sorusu üzerine ise Topbaş, ''Kendisi verdi zaten, gelecekte açıklayacağım dedi'' karşılığını verdi. Proje ile ilgili Dubai'den örnekler verildiğinin belirtilmesi üzerine Topbaş, ''Dünyada örneği yok'' karşığını verdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu da ''Sayın Başbakanın şaşırtan projelerinin olması sürpriz değil. Dünyayı şaşırtan projeleri olan bir liderin, İstanbul sevdalısı bir liderin, İstanbul'a özgü şaşırtıcı projelerinin olması da çok doğal, çok normal. Yapılacak şey; Sayın Başbakanın çılgın projesini beklemek olacak'' dedi.