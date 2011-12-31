Çılgın projeden 'çılgın' köy çıktı



T24 - Çılgın proje hattındaki Yassıören Köyü, belde belediyelerinin kapatılması sonrası ortada kaldı. Köyün muhtarı kolları sıvadı, Yassıören artık bir nevi 'muhtariyet'...





ntvmsnbc'nin haberine göre; Megakent İstanbul'un 'özerk' köyü... Çatalca'ya bağlı Yassıören Köyü'ndeki 'imece usülü' hizmetin ilginç öyküsü şöyle: Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı Kanal İstanbul projesinin geçtiği köylerden olan Çatalca'nın bin nüfuslu Yassıören Köyü 2009'da belde belediyelerinin kapanmasıyla 20 kilometre uzaktaki Arnavutköy'e bağlandı. Daha önce Çatalca Belediyesi'nden hizmet alan köylü üçe bölündü. Köylü, vergi işlemleri için 15 km mesafedeki Çatalca, adli müracatlar ve davalar için 50 km mesafedeki Gaziosmanpaşa'ya gidiyor. Hiçbir belediyenin kabul etmediği köyün muhtarı çaresizlikten adeta özerklik ilan etti





Önce araziler satıldı



Muhtar Celal Tunçer, kaynak sağlamak için 600 seçmenin oluruyla köye ait olan tarlaları sattı. 1 milyon 200 bin liraya satılan tarladan gelen paranın bir kısmıyla öğretmen lojmanı, ana sınıfı için derslik yapıldı. Çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmaları yapıldı. Akşam gazetesinden Ercan Öztürk’ün haberine göre, kalan para köy adına açılan hesaba yatırıldı. 2012 yılının projeleri de hazır. İlköğretim okulu, pazaryeri ve imam lojmanı ve kuran kursu yapılacak.





'Kaderimize terk edildik'



Tunçer şöyle konuştu: Çatalca'ya bağlıyken işlemlerimizi tek bir yerde yaptırıyorduk. Üçe bölündük. Gaziosmanpaşa'ya sabah giden akşam gelebiliyor. Köye sabah ve akşam dolmuş geliyor. Belediyelerin de 'Kime oy verdiyseniz oradan hizmet alın' tepkisiyle karşılaştık.





‘Burası nasıl İstanbul?'



Durak yapılması için beton döktük ama durak bile koyulmadı. Sağlık ocağı vardı, Aile Hekimliği devreye girince kapandı. Hasta olan Arnavutköy'e gitmek zorunda. Sözde burası İstanbul'un batısı ama Diyarbakır'ın bir köyünden farkı yok.



Köy meydanında bulunan ve Yassıören Köy Tüzel Kişiliği'ne ait olan fırın, kuruyemiş ve restoran kiraya verildi. Kira geliriyle okulun elektrik, su, internet, hademe giderleri ödeniyor. Muhtar Tunçer, belediye dışında kaymakamlık ve milli eğitimden de yardım alamadıklarını söyledi.





Kararı köy meclisi veriyor



Yatırımlara köylülerle birlikte karar verildiğini kaydeden muhtar şöyle devam etti: Şu anda 1 milyon 100 bin lira paramız var. Bu paramızı da 2012 yılında yapacağımız projeler için harcayacağız'. Tunçer ve köylüler her ay düzenli olarak köy kahvelerinde toplantılar yapıyor. Projelere burada start veriliyor. Tunçer, projeler için yardımseverlerin bağışları ve bankadaki paranın kullanılacağını söyledi.



