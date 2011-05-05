-''ÇILGIN PROJE''DE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''Çılgın Projenin finansmanında öncelikle tercih, özel sektörün mümkün olduğunca işin içine girip, 'yap-işlet, yap-işlet-devret, kamu-özel ortaklığı' gibi modellerle projeyi gerçekleştirebilmek. Bir kişi olmaz, belki 10 kişi olur. Belki de uluslararası konsorsiyum olur''dedi. Babacan, Kanal A televizyonunda Ömer Şahin ile ''Görüş Farkı'' adlı programda soruları yanıtladı. Babacan, Kastamonu'daki polis otosuna saldırıyla ilgili bir soru üzerine, Türkiye'nin, halkın iradesinin ortaya çıkacağı sandık başına yöneldiği bir dönemde böylesine bir terör olayı ve böylesine bir vahşetin ancak lanetlenebilecek bir gelişme olduğunu söyledi. ''Maalesef sandıktan çıkacaktan korkanlar, Türkiye'nin özellikle halkın iradesi, halkın egemenliği noktasında elde ettiği başarılardan korkanlar bir bakıma adeta son bir çırpınış gösterisi olarak bunları yapıyorlar'' diyen Babacan, demokrasi dışı yollarla, şiddetle, vahşetle hiç kimsenin bir şeyler elde edilebileceğini zannetmemesi gerektiğini kaydetti. -ÇILGIN PROJE- Başbakan Yardımcısı Babacan, ''çılgın proje''nin finansmanı ve yapımıyla ile ilgili soruya karşılık, öncelikle bu projenin güzergahının bir netleşmesi, kati maliyetinin aşağı yukarı bir hesaplanması gerektiğini söyledi. Projenin maliyetiyle ilgili söylenen rakamların güzergah belli olmadığı için yaklaşık rakamlar olduğunu belirten Babacan, ''Öncelikle tabi tercih burada özel sektörün mümkün olduğunca işin içine girip, 'yap-işlet, yap-işlet-devret, kamu-özel ortaklığı' gibi modellerle projeyi gerçekleştirebilmek. Proje kaynak üreten bir projeyse bu projeye özel sektörün kaynak bulması çok kolay oluyor. İş adamlarımız çok heyecanlı. Bir kişi olmaz, belki 10 kişi olur. Belki de uluslararası konsorsiyum olur.'' Türkiye için çok büyük vizyon projesi olduğunu belirten Babacan, projenin özüyle ilgili daha henüz çok ciddi bir eleştirinin gelmediğini ifade etti. Babacan, ''Sadece seçim ortamında olduğumuz için siyasi polemiğin malzemesi oluyor. Tabii konuşulması da bu projenin reklamı'' diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, seçimden sonra IMF ile yeniden masaya oturulup oturulmayacağı yönündeki bir soruya da, ''Şu an için öyle bir ihtiyaç yok'' yanıtını verdi.