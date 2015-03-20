'Çılgın proje' sırası Cunda'ya geldi!

Yerel seçimler için AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Edip Uğur, şehir için 4 milyar Euro'luk 62 proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Akşam gazetesinden Mehmet Ali Ergün'e konuşan Ahmet Edip Uğur, Ayvalık'ı Cunda'ya bağlayan karayolunun yerine köprü yapılacağını söyledi.

1200 yat kapasiteli liman

240 metre uzunluğundaki köprünün inşasının çok yakında başlayacağını anlatan Başkan Uğur, "Cunda Adası'na karadan gidiş yolunu kaldırıp köprülü hale getireceğiz. Burada 1.200 yat kapasiteli liman yapacağız. Eski dönemlerde Cunda'dan buraya bir geçiş varmış. Ancak yol yapmak için kapatılmış. Mevcut yolun kalkmasıyla Cunda kanalı açılacak ve körfez daha temiz hale gelecek" dedi.

'Manastırları malikane yapmışlar'

Projeye gelebilecek olası tepkilere ilişkin de Uğur şunları söyledi: "Boyner, Koç, Sabancı hepsinin malikaneleri Ayvalık'ta bulunuyor. Hepsi Cunda'da manastırlar bulup burada kendilerine malikaneler yapmışlar. Denize ulaşım yolları bile yok. Onların da yat limanı gibi projeleri var. Ancak kıyılar Büyükşehirlerin sorumluluğunda. Biz projemizi yapmak için kolları sıvadık."