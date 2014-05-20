'Çılgın Proje' Kanal İstanbul'un güzergahı kesinleşti

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kanal İstanbul'da projenin tamamlandığı ve güzergahının kesinleştiği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre bütün altyapı çalışmaları tamamlanan projenin Başbakan Erdoğan'a sunulduğu belirtildi.

44 kilometre uzunluğunda ve 200 metre genişliğindeki kanalın kesin güzergahı Yeniköy - Sazlıdere Barajı - Arnavutköy -Başakşehir - Küçükçekmece Gölü olacak.

Haziran'da güzergah açıklandıktan sonra deprem riski taşıyan bölgelerdeki nüfusu kaydırmak için merkezine Arnavutköy'ün oturduğu yeni bir İstanbul inşa edilmesi bekleniyor.

Kanal ile aynı anda eş zamanlı ilerleyecek çok sayıda yeni yerleşim birimi projesi hazırlanıyor. Ticaret alanları, turizm merkezleri ve rezerv alanları da belirlendi.

Ayrıca Kanal İstanbul'un kuzey ve güney ucunda birer lüks marina kurulacak.

Kanal aksında bulunan arazilerin büyük bölümünün hazineye ait olması sebebiyle istimlak maliyeti de böylece en aza indirildi.

Ayrıca, güzergahta hiç orman alanı olmaması da projede belirleyici oldu.

Planı, Bakanlığa bağlı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü hazırladı.

İŞTE KESİN GÜZERGAH