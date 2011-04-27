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Politika

ÇILGIN PROJE ''KANAL İSTANBUL'' İSTANBUL (A.A)

27 Nisan 2011 15:33

-ÇILGIN PROJE ''KANAL İSTANBUL'' İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şu andan itibaren başlatılan ''çılgın proje'' ile İstanbul'un artık içinden 2 deniz geçen şehre dönüşeceğini belirterek, ''İstanbul'da bu projeyle beraber 2 yarımada 1 ada oluşuyor. Anadolu yakası zaten bir yarımada. Fakat şimdi 1 ada oluşacak ve bu projeyle beraber 1 yarımada daha oluşacak. İstanbul'un Avrupa yakasında, şehrin batısında, Karadeniz ve Marmara Denizi arasına yaklaşık 45-50 kilometre uzunluğunda bir kanal yapıyoruz. İstanbul'a ''Kanal İstanbul'' kazandırıyoruz'' dedi.

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