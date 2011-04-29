Çılgın Proje arazisi son bir yılda el değiştirmiş

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çılgın Projesi’ne evsahipliği yapacak olan Çatalca’daki arazilerin son bir yıl içinde yüzde 70’inin el değiştirdiği ortaya çıktı.

Fırat Alkaç'ın Taraf gazetesinde yayımlanan (29 Nisan 2011) haberi şöyle:

Kanal İstanbul’un geçeceği güzergâhta arazilerin yüzde 70’inin son bir yıl içinde el değiştirdiği ortaya çıktı. Terkos-Çatalca-Kumburgaz hattında çalışan emlakçıların telefonları susmuyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın aylardır merakla beklenen ‘çılgın proje’yi açıklamasının ardından kamuoyunda büyük ses getiren Kanal İstanbul projesinin yankıları sürüyor. Projenin yapılması öngörülen kuzeyde Terkos Gölü ile güneyde Kumburgaz- Selimpaşa hattında hareketlilik başladı. Silivri ve Çatalca bölgelerindeki tanınmış emlakçılar, projenin açıklanmasıyla arsa fiyatlarının yükseldiğini ve talebin de arttığını söyledi. Kanalın geçeceği güzergâhtaki pek çok emlakçı son bir yıl içinde bölgedeki arazilerin yüzde 70’lik bölümünün el değiştirdiği, 300 ile 500 dönümlük arazilerin değerinin altında fiyatlara satıldığı bilgisini verdi. Bazı bölge sakinleri de son bir yıl içinde büyük arazi satışları olduğu bilgisini doğruladı.





Emlakçıların telefonları susmadı





Projenin açıklanmasıyla köy ve mahallelerdeki halkın birinci gündem maddesi kanal projesi oldu. Selimpaşalılar projenin mahallelerine yakın bir alandan geçeceğinde hem fikir. Çünkü mahalleli yaklaşık iki yıldır bölgedeki arazilerin yapılan spekülasyonlar ile el değiştirdiğini iddia ediyor. Arazilerin yüzde 70’lik bir kısmının satıldığını söyleyen mahalleli “Proje bize iş imkânı sağlamaz. Bu projeden biz ekmek yiyemeyiz” dedi. Projenin açıklanmasıyla birlikte telefonları susmayan emlakçılara arsalarını veren mal sahipleri satıştan vazgeçti. Diğer taraftan yurdun dört bir yanından yatırımcılar bölge emlakçılarını arayarak arsa talebinde bulundu.





Erzurum’dan bile talep var





Selimpaşa’da 40 yıldır emlakçılık yapan Rahmi Eroğlu, bölgede projenin kesinleşmesiyle fiyatların yükseleceğini belirtti. İki yıldır bu projenin konuşulduğunu söyleyen Eroğlu, “Vatandaş proje kesinleştikten sonra arsaların yeniden fiyatlanmasını ve satışların bu doğrultuda ilerlemesini bekliyor” dedi. Kendisine ait arsaların da bulunduğun söyleyen Eroğlu “Ben de bu yüzden bekletiyorum” diye konuştu. Selimpaşa’da 30 yıldır emlakçılık yapan Halis Uçar da Erzurum’dan bir müşterisinin arayarak arsa istediğini söyledi.





Tarım alanları satılıyor





Selimpaşa’da emlakçıların yüzü gülerken bölgede çiftçilikle uğraşan halk ise memnun değil. Çünkü son iki yıldır tarım arazilerinin satılmasıyla işsiz kaldıklarını söyleyen çiftçiler projenin gerçekleşmesiyle bölgede tarımın biteceğini savunuyor. Yeni iş alanlarının yaratılmadığını söyleyen 42 yaşındaki çiftçi İbrahim Elmaslı, projenin konuşulmasıyla birlikte zengin işadamlarının büyük araziler aldığını bildirdi.





Bize her yer Marmara





Maramara’da balıkçılık yapanlar projeden memnun. Limanlardaki tekne sahipleri ve balıkçılar Karadeniz’den kanal aracılığıyla balık göçlerinin hızlanacağı hayalini kuruyor. Selimpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Eyüp Aras, projeyle ilgili “ Kanal bizi etkilemeyecek. Zaten o bölge boştu, çevreye olumlu etkileri olacağını düşünüyorum. Ancak doğal koşulları incelemek gerek” dedi.



Köylerin gündemi Kanal İstanbul



Selimpaşa’dan sonra bölgedeki Kınalı Nehri istikametinden kuzeye doğru çıkıyoruz. İlk durağımız Sinekli Köyü. Yaklaşık 50 haneli köyün kahvesinde kanal projesiyle ilgili hararetli tartışmalar sürüyor. Köyün önde gelenleri kanalın yakınlardan geçeceğinde hem fikir. Çünkü derin bir vadide bulunan Sinekli Köyü’nün çevresi kamu arazileriyle çevrili. Ayrıca tıpkı Selimpaşa’da olduğu gibi burada da arazilerin büyük bir kısmı yakın zamanda el değiştirmiş. Sinekli’yi geçtikten sonra gelen Kurfalı Köyü’nde de kanal projesi köy halkının dilinden düşmüyor.

Çatalcalılar memnun Başbakan Erdoğan’ın, çılgın projeyi açıkladıktan sonra söylediği “Bu proje Çatalcalılara armağan” sözü Çatalca’da karşılık buldu. Projeyle birlikte yapılması planlanan serbest bölge ve havalimanı Çatalcalıları hayli heyecanlandırdı. Projelerin bölgede yeni bir istihdam yaratacağını söyleyen esnaf Tacettin Burucuoğlu, “Bu projeler halkı memnun ediyor. Ancak bunlar siyasi faaliyetlere kurban gitmemeli” dedi.