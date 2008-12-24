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Yaşam

Çılgın ihtiyarlar’ toprak için görev başında

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Karaca ile Sümerolog Dr. Çığ, 'toprak satışına' karşı çıkmak için protesto eylemi yaptı

24 Aralık 2008 02:00

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca ile Sümerolog Dr. Muazzez İlmiye Çığ, "ülke toprağının ve tarım alanlarının satışı"na karşı çıkmak için protesto eylemi yaptı.


Kendilerine "Çılgın İhtiyarlar" ismini veren TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca ile Sümerolog Dr. Muazzez İlmiye Çığ, "ülke toprağının ve tarım alanlarının satışı"na karşı çıkmak için protesto eylemi yaptı.
TBMM Çankaya Kapısı önüne gelen Karaca ve Çığ, başkentin karlı gününde soğuktan korunmak için battaniyelere sarındı. "Tarım alanları satılamaz", "Şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprağını satamazsınız" yazılı ve "Çılgın İhtiyarlar" imzalı dövizlerin arasında oturan Karaca ve Çığ, konuyla ilgili yarın Ziraat Mühendisleri Odasında açıklama yapacaklarını bildirdi.

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