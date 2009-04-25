Çılgın doğum günü

Demet Akalın, yeni yaşını önceki gün ailesi ve yakın dostlarının katıldığı renkli bir partiyle kutladı.



Etiler’deki El Torito adlı restoranda düzenlenen partiye, ünlü şarkıcının annesi Şenay Akalın, yakın dostları Alişan ve Ziynet Sali’nin de arasında bulunduğu kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. İlerleyen saatlerde pembe renkte devasa bir pasta kesen Akalın, ardından oryantal Nuran Sultan ile göbek attı. Kadın kılığına giren animasyon grubunun da şovlarıyla renk kattığı parti, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

