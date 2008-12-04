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Yaşam

Çılgın Dali bizi çizmiş

Taksiciler dün Sabancı Müzesi'ndeki ünlü ressam Dali'nin sergisindeydi.

04 Aralık 2008 02:00

Taksiciler dün Sabancı Müzesi'ndeki ünlü ressam Dali'nin sergisindeydi. Dali'nin adını ilk kez duyan taksicilerden kimi resimler için 'Bakıyorum ama boş boş' derken kimi de kendisini bulduğunu söyledi.

Sabancı ailesinin İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'nı arayarak 'Bütün taksici esnafının yıl içinde belirli bir günde müzemizi gezmelerini istiyoruz' demeleriyle başlayan 'SSM'de Taksici Günü' bu yıl taksicileri bir kez daha ağırladı. Uzun süredir SSM'de ziyaretçilerin ilgi odağı olan sürrealist ressam Salvador Dali çılgınlığını ziyarete gelen taksiciler durumdan oldukça memnundu.

Taksici esnafının kültürünün farklı bir kültür olduğunu dile getiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Semih Kaçanoğlu, Dali'nin resimleriyle ilgili 'Bazı resimlerden anlıyoruz, bazılarından anlamıyoruz ama şu bir gerçek ki resimler çok etkileyici' derken Taksici Hüseyin Torunoğlu sergide ressamın insan beynini çekmece olarak çizdiği tabloya bayıldığı söyleyip ekledi: 'Biz taksicileri anlatıyormuş gibime geldi. Çünkü biz de 4-5 tane işi aynı anda yapıyoruz. Bizim de beynimiz karmakarışık çekmeceler gibi oluyor bazen.' Kamil Kurnaz ise adını sık sık duyduğu ressamın sergisine “Kim bu adam merak edip ailece geldik” diye açıkladı.

Resimlere boş boş baktım

25 yıldır taksi şoförlüğü yapan ve İstanbul Taksiciler Odası'nın yönetim Kurulu Üyesi olan Yüksel Arabul ise, geçen sene Cengizhan sergisine gelmiş ve çok etkilenmiş. Arabul, ' Cengizhanı'ı tarihimize ilgi duyduğum için uzun uzun gezmiştim ve çok hoşlanmıştım.Dali ise bizim kültürümüze yakın hiçbir şey çağrıştırmıyor bende. Çağrıştırsaydı titizlikle incelerdim. Bakıyorum ama boş boş” dedi.

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