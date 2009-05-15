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Yaşam

Çılgın aşıklar tren durdurdu

Afyonkarahisar-İzmir seferini yapan Ege Ekspresi'ni tüfek doğrultarak durduran genç ile kız arkadaşı gözaltına alındı.

15 Mayıs 2009 03:00

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, Afyonkarahisar-İzmir seferini yapan Ege Ekspresi'ni tüfek doğrultarak durduran genç ile kız arkadaşı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Y.T. (25), kız arkadaşı S.T. (23) ile dün akşam Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde rayların kenarında içki içmeye başladı.

Bu sırada Afyonkarahisar'dan İzmir Basmane Garı'na hareket eden Ege Ekspresi'ni gören Y.T, raylara çıkarak tüfeğini trene doğrulttu.

Makinistin uyarısına rağmen raylardan ayrılmayan genç yüzünden tren durdu.

Üniversite öğrencisi olduğu bildirilen iki genç gözaltına alındı.

Tren, gecikmeli olarak yoluna devam etti.

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