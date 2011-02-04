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Yaşam

ÇİLER YAYIN YASAĞI ALDIRDI ANKARA (A.A)

04 Şubat 2011 22:07

-ÇİLER YAYIN YASAĞI ALDIRDI ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Eski başbakanlardan Tansu Çiller, oğlu Berk ve gelini Eda arasındaki boşanma davası ile ilgili yayın yasağı aldırdı. Çiller'in avukatı Seçil Genca Oral, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: ''Sarıyer Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bugün aldığı kararı gereğince, Berk Çiller ve Eda Çiller arasındaki davalar nedeniyle Tansu Çiller hakkında, her türlü görsel ve yazılı basında, internet ortamında, TV, radyo, gazete haber kuruluşlarında, haber röportaj veya benzeri şekilde yayımlanmasının önlenmesine karar verilmiştir.''

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