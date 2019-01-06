Çilekte 'erkek fide' krizi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde, çilekte bu yıl ilk defa ortaya çıkan ve meyve vermediği için \'erkek fide\' olarak adlandırılan fideler, rekolteyi düşürürken, ürün fiyatını da 2\'ye katladı. Geçen yıl kilogramı 6 TL olan çilek, bu yıl 11 TL\'den alıcı buluyor.

Türkiye\'nin turizmde olduğu kadar örtü altı üretimde de lider kenti olan Antalya\'da, çilek üreticisi, bu yıl farklı mağduriyet yaşıyor. Çilek üreticilerinin yüzde 90\'lık kısmını barındıran Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi\'nde, bu sezon \'erkek\' olarak nitelendirilen çilek fidesi, üretimi büyük oranda etkiledi. Çiçeklenmeyen, çiçeklense de meyve vermeyen \'erkek fide\'ler hem rekolteyi düşürdü hem de çilek fiyatını 2\'ye katladı. Geçen yıl bu aylarda kilogramı serada 5 ile 6 TL arasında alıcı bulan çileğin toptancı halindeki fiyatı 11 TL\'ye kadar çıktı. Kadriye Mahallesi\'nde 12 dönümlük alanda çilek üreten Şaban Aksoy, kendisi dahil bu yıl çilek fidesi alanların ciddi mağduriyet yaşadığını söyledi. Rekoltenin fiyata ciddi oranda etki ettiğini belirten Aksoy, \"Serik Toptancı Hali\'nde dahi çileğin fiyatı 12- 13 TL. Bu ürün fiyatı İstanbul\'a gidince daha da artacaktır. Rekoltenin düşmesine en büyük etken ise fidelerin karışımından kaynaklı \'erkek fide\' dediğimiz fide türünün ortaya çıkması. Bitkiye bakınca yeşil ama meyve vermiyor. Çiftçilerin yüzde 80\'i bu durumdan mağdur\" dedi.

Olumsuz hava şartlarının da etki ettiğini; ancak çiftçinin bu duruma karşı önlem alacak nitelikte olduğunu belirten Şaban Aksoy, ilaç fiyatlarının da çileğin fiyatına etki eden diğer etken olduğunu söyledi. Geçen senenin aynı döneminde fiyatların daha düşük olduğunu kaydeden Aksoy, \"Geçen sene tam bu dönemlerde çileğin kilogram fiyatı 6 TL\'ydi. Bugün bakılınca 11 TL\'yi buldu. Tam olarak 2 katına çıktı\" diye konuştu.

\'SAVCILIĞA BAŞVURMALARI LAZIM\'

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ise konuyla ilgili kendilerine ulaşan şikayet olmadığını söyledi. Mersin, Anamur ve Antalya\'da çilek fidesi üretim çiftlikleri bulunduğunu, çiftçilerin de buradan satın aldıkları fidelerde yaşadıkları sorun varsa hemen şikayet edip, dava açma hakları olduğunu kaydeden Alp, \"Çiftçi bu durumu ispatlayıp savcılığa başvurması lazım. Çiftçiler zarar ettiyse hemen önlemi alınmalıdır. Bazen domateste de oluyor bu durum. Vatandaş çiftlikte kendi yetiştiriyor. Üretirken hata mı yapıyorlar, karıştırıyorlar mı; bilinmiyor. Böyle sorunlarla zaman zaman karşılaşıyoruz\" dedi.

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