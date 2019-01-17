Çilek Kaplan ziyaretçi akınına uğruyor

İSTANBUL,(DHA) - Türkiye’nin ilk, dünyanın üçüncü yeni nesil hayvanat bahçesi olan Aslan Park’a yeni, küçük bir misafir geldi. Malta’dan özel izinle getirilen 3 aylık çilek kaplanı dünyada yalnızca 20 adet bulunuyor. Sevimli yavru misafirlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Dünyada yalnızca 20 adet bulunan Çilek Kaplanı henüz 3 aylık. Babasının Beyaz Bengal Kaplanı, annesinin de Sarı Kaplandan meydana gelen Çilek Kaplanı, Malta Başbakanlığı’nın özel izniyle Türkiye’ye getirildi. Türleri tükenmekte olan canlılara ev sahipliği yapan AslanPark, yeni bebeği ile her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

“YENİ NESİL HAYVANAT BAHÇESİYİZ”

İstanbul Tuzla Viaport Marina içerisinde konumlanan AslanPark\'ın 12 farklı türden 30’a yakın büyük kediye ev sahipliği yaptığını belirten AslanPark Genel Müdürü Ogün Turanlı, “Bulunduğumuz coğrafya ve Türkiye’nin ilk AslanPark’ını açmaktan gurur duyuyoruz. Afrika’yı Tuzla’ya getirdik. Tüm ziyaretçilerimize deneyimlenmesi çok zor olan bir deneyimi yaşatıyoruz” diye konuştu.

AslanPark’ın yeni nesil hayvanat bahçesi olduğuna da değinen Turanlı, “Diğer hayvanat bahçelerinin yanında burası son teknoloji ile donatıldı. Parkımızda asla tel örgü, kafes sistemi bulunmuyor. Havalandırma sistemlerimiz, habitatlarımız en modern şekilde tasarlandı. Ziyaretçilerimizle 300 tonluk kaplanlarımızın arasında sadece 3 cm’lik cam bulunuyor” dedi.

MALTA’DAN ÖZEL İZİNLE GETİRİLDİ

Parkta bulunan canlıların tümünün CITIES belgelerinin alındığını ve ülkeler arasında özel izinler alındıktan sonra, uluslararası hayvan taşımacılık sistemleriyle Türkiye\'ye getirildiğini vurgulayan Turanlı, “Parkımızdaki tüm canlılar çok zor bürokratik süreçlerin ardından getiriliyor. Dünyada yalnızca 20 adet bulunan Çilek Kaplanımız Malta Başbakanlığı’nın özel izinleriyle ülkemize getirildi. Biz yalnızca bir hayvanat bahçesi değil, soyları tükenmekte olan canlıların koruma altına alındığı ve soylarının devam etmesinin sağlandığı bir merkez olarak da hizmet veriyoruz” dedi.

Dünyadaki tüm hayvanat bahçeleri ile ortak işbirliği içerisinde bulunduklarını da kaydeden Turanlı, “Canlılarımızın ve dünyadaki soyu tükenmekte olan canlıların tümü için ortak bir işbirliği içerisindeyiz. Vahşi doğayı korumak üzere üzerimize düşen tüm görevleri yapmaya hazırız” diye konuştu.

SÖMESTİR’DE ÖĞRENCİLERE GİRİŞLER ÜCRETSİZ

Sosyal sorumluluk kapsamında, belediyeler ve kurumlarla da işbirliği içerisinde olduklarını kaydeden Turanlı, “Türkiye’ye kazandırdığımız bu parkımızda önce maddi durumu iyi olmayan, dezavantajlı çocuklarımızı ücretsiz olarak ağırlayacağız. Ayrıca AslanPark gelirlerinin bir bölümünü yine sokak hayvanları ile paylaşacağız” dedi.

Sömestir tatili boyunca yanında bir yetişkin olmak kaydıyla bir öğrenciyi ücretsiz ağırlayacaklarını belirten Turanlı, “Burası ziyaretçileri eğlendiren bir yerin yanısıra, bilgilendirici bir özelliğe de sahip. Eğitime katkı programlarımızı da ilerleyen günlerde açıklayacağız” diye konuştu.