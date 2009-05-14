Çilek ağız kokusunu önlüyor

Çilek, diş etlerini güçlendiriyor, ağız kokusunu gideriyor ve damar tıkanıklığını önlüyor.



Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Erdinç Çeliksoy, bölgede çilek üretiminin her yıl Temmuz aylarında fide dikimiyle başladığını, Sultanhisar, Atça ve Salavatlı beldesinde yaklaşık bin dönümü kapalı alan olmak üzere 5 bin dönüm alanda çilek ekildiğini söyledi.



Aydın bölgesinde ilk olarak Sultanhisar'da 1978 yılında çilek üretiminin başladığını kaydeden Çeliksoy, fidan, damlama, işçilik maliyetinin bir dönümde yaklaşık 4-5 bin lira civarında olduğunu anlattı. Dünyada son 3 yılda yaşanan küresel ısınma ve bölgedeki kuraklık nedeniyle fiyatlarda istikrarsızlık olduğunu ve çilek üreticilerinin son 3 yıldır zor günler yaşadığını belirten Erdinç Çeliksoy, şunları söyledi:



“Çilek hasadına Nisan ayı başında başladık. Bu yıl havaların yağışlı geçmesi çileğin kalitesinin ve rekoltenin yüksek olmasına yol açtı. İhracatçı firmalar bu yıl çileğe daha çok ilgi gösterdi. İç piyasada İstanbul, Ankara, Bursa, Adapazarı gibi illerden büyük tüccarların malı talep etmesinden dolayı çilek fiyatı geçen yılın üzerinde seyretti. İç piyasada 1,50 lira, ihracat olarak 1,80 - 2,00 lira aralığında fiyatlar oluşmasına neden oldu. Geçen yıl ortalama fiyatlar bir lira civarındaydı. Bu fiyatların daha yukarı gideceğine dair bilgiler alıyoruz. Bölgede yaklaşık bin dönüm sera var ve buradan 20 bin ton çilek rekoltesi beklemekteyiz, bunun da bölgemize maddi getirisi yaklaşık 30-40 milyon liradır.”



İran ve Irak'a Aydın çileği gidiyor



Çeliksoy, çileğin irili küçüklü ve bekleme ömrüne göre değişen 4-5 çeşidinin üretildiğini, bu ürünlerden uzun süreli bekleyebilenlerin başta Rusya olmak üzere yol ömrü uzun olduğu için Moldova, Ukrayna, Polonya ve İran ve Irak'a gönderildiğini kaydetti.



Çilek hasadının Haziran ayı sonunda bitmesinin beklendiğini ve bu sezon çok başarılı bir ürün elde ettiklerini bildiren Çeliksoy, şöyle devam etti:



“Bu yıl erik pek olmadı, sofralarda yerini bulmadı. Çilek de kaliteli ve bol olduğu için sofralarda tek başına kaldı. Önceki yıllarda çilek, eriğin yanında alternatif ürün oluyordu, bu yıl tam tersi bir durum oldu. Ama bu sene eriğin az olmasından dolayı çilek şu anda alternatif ürün pozisyonuna düştü. Eriğin az olması bizim çileğin önünü açmış durumdadır.”



Türkiye'nin en büyük çilek üreticisi



Çeliksoy, çileğin tanıtımı için yoğun çaba sarfettiklerini, bölgede bir beldede 40, bir beldede 8 yıldır festivaller düzenlendiğini ifade ederek, şöyle devam etti:



“Son beş yıldır düzenlenen festivaller uluslararası konuma geldi. Ziraat Odası olarak biz de fuarlara katılıyoruz. Şu anda Türkiye'de yetiştirilen çileğin en kalitesi Atça ve Sultanhisar'dadır. Bu konuda iddialıyız. Bu bölgede en teknik çilek yetiştiriciliğini biz yapıyoruz. Ege Bölgesi'nin değil, Türkiye'nin en büyük çilek üreticisi olduğumuzu iddialı şekilde söylüyoruz. Çileğimizi Rusya, Moldova, Romanya, Irak ve İran'a satıyoruz. Yurt dışı pazarı olarak 10 ülkede yerimiz var. Biz festival yaparken çileği sattığımız ülkelerden para alıyoruz. O insanları onore etmemiz gerekir. Bu festivaller yapılırken bizim çileği sattığımız ülkelerden temsilciler, sanatçılar, gazeteciler gelsin istiyoruz.”



Çileğin faydaları



Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi çileğin faydaları saymakla bitmiyor. Rengi kokusu ve tadı ile en sevilen meyvelerden biri olan çileğin faydaları da epeyce çok. Çilekte bol miktarda fosfor ve demir bulunuyor. Bunun yanında B, C ve K vitamini açısından da bir hayli zengin.



Çilek;



• Vücuda kuvvet verir, damar tıkanıklığını önler ve kolesterolü düşürür.



• Çok iyi bir antioksidan olması sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir.



• Kansere karşı koruyucu özelliği vardır ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.



• Bağırsak kurtlarının dökülmesini yardımcı olur, kanız temizler, vücuttan zararlı maddeleri uzaklaştırır.



• Diş etlerini güçlendirir, ağız kokusunu giderir.



• Sakinleştirici etkiye sahiptir, stresi azaltır, tansiyonu düşürür, ateşi düşürür.



• Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.



• Cildi nemlendirip taze bir görünüm kazandırır, güzellik katar cilde.



• Vücutta biriken zehirli maddeleri dışarı atar, damar sertliği ve böbrekteki kum taş gibi rahatsızlıkları önler ve zamanla bunların geçmesini sağlar.

