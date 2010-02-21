Çile nisanda bitecek

T24 -

Işığa takılmak yok

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafiğin kilitlendiği Atatürk Havalimanı çevresinde yapılan kavşak çalışmaları Nisan ayında bitecek, sürücüler rahatlayacak.Sürücülerin aylardır Atatürk Havalimanı Kavşağı yüzünden çektiği trafik eziyetinin bitmesine az kaldı. Trafiğin adım adım ilerlediği, vatandaşların özellikle yağmurlu ve karlı havalarda, sabah akşam saatlerinde saatlerce yolda kalmasına neden olan kavşak çalışmaları, nisan ayında tamamlanacak. Büyükşehir Belediyesi'nin 'kesintisiz trafik' projesi kapsamında temelini attığı Atatürk Havalimanı Kavşağı, nisan ayında hizmete açılacak. Proje kapsamında, Atatürk Havalimanı Kavşağı'na 300 metre uzunluğunda 7 adet yerinde dökme köprü ve 7 kilometrelik yol yapılıyor.Çalışmalar bittiğinde Havaalanı Sahil Yolu (Kennedy Caddesi), D-100 Karayolu, TEM ve şehir içi bağlantısı kesintisiz sağlanacak. Kavşağın tamamlanmasıyla havaalanına ve fuar alanlarına, sinyalize kavşak ile ulaşmak zorunda kalan vatandaşlar, kesintisiz bir şekilde hiç sinyal ve kuyruk beklemeden istediklere yerlere ulaşabilecek. Yüzde 89'u özel araç/taksi, yüzde 6'sı yolcu aracı, yüzde 5'i yük aracı olmak üzere günde ortalama 231 bin 284 aracın geçtiği Atatürk Havalimanı çevresinde, özellikle 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatleri arasında saç baş yoldurtan trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bölgede, İSKİ Ayamama Deresi Islahı İnşaatı ve Arıtma Tesisi İnşaatı, DHMİ kontrolündeki hangar inşaatı, 06-24 pisti uzatma inşaatı olmak üzere toplam 5 ayrı çalışma devam ediyor.Atatürk Havalimanı Kavşağı inşaatı başlamadan önce sinyalize kavşakta yapılan trafik sayımlarına göre, sabah saatlerinde sahil yolu istikametinden saatte 594 araç, D-100 yönünden 942 araç, akşam saatlerinde ise sahil yolu istikametinden 771 araç, D-100 yönünden 1113 araç havaalanına giriş yapıyor.Atatürk Havalimanı'nın, 2006 yılı rakamlarıyla yıllık 259 bin olan uçak trafiği sayısının, ilave pistlerin hizmete girmesiyle 2011 yılında 270 bin 500'e ulaşması bekleniyor.Bölgede, Atatürk Havalimanı Kargo Terminal ve Tesisleri'nin inşaatları da sürüyor.