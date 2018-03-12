Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyinde doğum günü kutlaması

Deniz BAŞLI- Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN’ın Çıldır ilçesinde bulunan, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü’nün üzerinde, gençlerin doğum günü kutlamasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Trabzon’da yaşayan üniversite öğrencisi Ayşegül Altaş için arkadaşları, 24’üncü yaş gününe özel doğum günü kutlaması organize etti. Arkadaşları, Altaş\'ın uzun zamandır gitmek istediği, 124 kilometrekarelik alana sahip, Ardahan’ın Çıldır Gölü’ne gezi düzenledi. \'Geziye çıkıyoruz\' diyerek, Altaş’ı önce Artvin’e götüren 3 arkadaşı, ardından Ardahan’a getirdi. Çıldır Gölü\'nün buz tutan yüzeyinde Altaş için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Portatif sandalye ve balonlarla göl yüzeyine çıkan 3 arkadaş, yanlarında getirdikleri pastayla Altaş’ın doğum gününü kutladı. Gençler, kutlamanın ardından Çıldır Gölü’nün yüzeyinde horon oynadı.

Kutlamanın kendisi için sürpriz olduğunu ve büyük şaşkınlık yaşadığını belirten üniversiteli Ayşegül Altaş, “Çok güzel bir duygu, çok sevinçliyim. Burayı çok merak ediyordum. Buraya geleceğimizden haberim yoktu. Arkadaşlarım, sürpriz yapmışlar. Artvin’den Ardahan’a gelirken, öğrendim. Çok güzel bir duygu; ama hava çok soğuk, üşüdük\" dedi.

Ayşegül Altaş’ın, Çıldır Gölü\'nü çok merak ettiğini ve hep gitmek istediğini dile getiren arkadaşları ise gölü çok beğendiklerini belirtti.



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