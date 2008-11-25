Cildinizi ölü artıklardan gül suyuyla temizleyin

Günümüzde birçok insan, sağlıklı ve güzel bir görünüme kavuşabilmek için kozmetik ürünlere neredeyse bir servet harcıyor. Medical Park Hastanesi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Neslihan Dolar Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada; sağlıklı bir cildin, sağlıklı bir bedenin yansıması olduğunu söylüyor.Hava kirliliği, stres, mevsimsel ve hormonal değişiklikler gibi birçok faktörün cilt sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirten Dolar; çok para harcamadan ve kulaktan dolma bilgilerle kullanılan kocakarı ilaçlarının tuzağına düşmeden de, ışıl ışıl bir cilde sahip olunabileceğini dile getiriyor. İşte Dolar'dan bütçenizi zorlamadan uygulayabileceğiniz doğal, basit ve etkili cilt bakım yöntemleri:* Derinin yapısının korunmasında ilk adım, doğru temizliktir. Cilt temizliğinde kullanılan ürünler; deriyi tahriş etmeden, derinlemesine temizlemelidir. Temizleyici ürünlerin PH dengesi çok önemlidir. Gül suyu, kozmetolojide yıllardır kullanılan bir baz üründür. Sıkılaştırıcı, temizleyici ve yağ dengesini düzenleyici etkisi vardır. Birçok evde bulunan gül suyu, cildin ölü artıklardan temizlenmesi amacıyla tonik olarak kullanılabilen doğal bir maddedir.* Banyo yaptığınız suyun sıcaklığı çok önemlidir. Aşırı sıcak veya soğuk, derinin en üst tabakasındaki hücrelere zarar verebilir. Su; deriye nem vermekle birlikte, buharlaşırken derinin kurumasına da yol açar. Su ile uzun süreli temaslar cildin yapısını bozabilir. Banyo sonrası veya banyonun son suyunda kullanılan zeytinyağı, badem yağı ya da kakao yağı gibi doğal yağlar; derinin su tutma kapasitesini artırıp, buharlaşmayla ortaya çıkan kurumayı önleyebilir. Bunlar ayrıca, derinin yumuşamasına ve elastikiyetinin korunmasına yardımcı olur ve çatlak oluşumunu önler.* Yağlı ve siyah noktalı bir cildiniz varsa; haftada bir defa evde uygulanan buhar banyolarıyla cildinizin gözeneklerini açabilirsiniz. Haftada bir defa uygulanan kil maskeleri de, cilt bakımında kullanılır. Kil, deriyi derinlemesine temizleyerek üst deri tabakasının ölü hücre ve artıklardan temizlenmesini sağlar. Ayrıca, cildin beslenmesine ve nemlenmesine de yardımcı olur. Ayda bir defa yapılan keseyle de, cilt mekanik olarak temizlenir ve ölü hücrelerden arınır.* Maden suyu, içerdiği zengin mineraller nedeniyle cilt için çok yararlıdır. Maden suyu içilebildiği gibi, dışarıdan cilde de uygulanabilir. Haftada bir defa cilde dışarıdan yıkama şeklinde uygulanan maden suyu, cildin mineral ve nem dengesini korur.* Cilt temizliği için kolonya veya alkol içeren temizleyiciler kullanılmamalıdır. Çünkü bunlar, cildin PH dengesini bozar ve deri üzerinde ciddi tahrişlere sebep olur. Kolonya veya parfüm içeren temizleyicilerde bulunan birtakım maddeler, cildin güneşe karşı duyarlılığını da artırır. Bu da; ciltte leke oluşumuna neden olabilir.