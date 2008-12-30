Cildinizi kış meyveleriyle yılbaşına hazırlayın

Yılbaşına hazırlanırken panik olmayın. Masanızı kurmadan, planınızı yapmadan önce cildinizi hazırlamaya başlayın. Birkaç gün önceden alacağınız küçük önlemler yılbaşında her zamankinden daha hoş görünmenizi sağlayabilir. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Neslihan Dolar Sabah gazetesine yaptığı açıklamada; yılbaşı gecesinde göz kamaştırmak isteyenler için özel bir bakım tüyosu verdi:Bakım kürünüze; kış mevsiminin nimetlerinden yararlanarak başlayabilirsiniz! Kış mevsiminin soğuğundan ve rüzgarlı havasının etkisinden; yine kış ayının nimetlerinden faydalanarak korunmak mümkün. Derinin yenilenmesini, lekelerin azalmasını ve yara iyileşmesini hızlandıran C vitamini; kış meyvelerinde özellikle portakal, mandalina, kivi ve greyfurtta bol miktarda bulunmaktadır. Bu meyveleri yiyerek; hem bağışıklık sisteminizi güçlendirmeyi, hem de cildinizin yenilenmesini sağlayabilirsiniz.