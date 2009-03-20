Cildinizi doğal yöntemlerle temizleyin!

Cildinizi temizlemek için pahalı kozmetiklere tonlarca para harcamayın. Doğanın sihirli gücünden faydalanın.



Tüm ciltler için yoğurtlu ballı temizleme kremi: 3 çorba kaşığı balı ısıtarak eritin. 16 çorba kaşığı yoğurt ve 5 çorba kaşığı mürver çiçeğini(aktarlarda bulabilirsiniz) hafif ateşte yarım saat kaynatın. Beş saat beklettikten sonra süzün. İçine balı ilave edin ve iyice karıştırıp bir kavanoz veya şişeye koyun. İyice karıştırıp şişeye doldurun. Bu kreme batırdığınız bir parça pamukla yüzünüzü temizleyin.



Kuru cilt: Yatmadan önce yağı alınmış süte batırdığınız pamukla yüzünüzü silin ve 15 dakika bekleyin. Daha sonra ılık suya batırılmış pamukla yüzünüzü silin ve kurulayın. Sonra kremle masaj yapın.



Yağlı cilt: Eğer cildiniz yağlıysa günde iki defa aşağıdaki gibi temizleyin. Bir kaba sıcak su koyun. İçine bir avuç kadar kuru papatya ufalayın. 5 dakika bekletip süzün. Sonra küçük ve yumuşak bir havluyu bu suya batırarak iyice ıslatıp sıkın ve yüzünüze kompres yapın. Aynı işlemi 5 dakika devam ettirin. Daha sonra yüzünüzü gülsuyuna batırılmış pamukla silin. Not: (En iyi gül suyunu elde etmek için bir şişe veya kavanozun içine aldığı kadar gül yaprağı doldurun ve üstüne arıtılmış su katıp ağzını kapatın. 15 gün sonra doğal gül suyunuz hazır.)



Normal cilt: Bir avuç üzümün suyunu sıkın ve bu suya batırdığınız pamukla cildinizi iyice silin. 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayıp kurulayın. Çok etkili bir cilt temizleme yöntemidir.



İki bardak yağmur suyuna 10-15 damla gliserin koyun ve karıştırın. Bu su ile yüzünüzü iyice yıkayıp yumuşak bir havlu ile kurulayın



Küçük bir kaba koyduğunuz suya yumuşak bir tıraş fırçasını batırıp yüz sabunuyla iyice köpürtün ve yüzünüzü güzelce fırçalayın. Daha sonra yumuşak bir havluyla yüzünüzü kurulayın.



Cilt temizliği için alkol ve kolonya kesinlikle kullanmayın. Çünkü alkol ve kolonya cildin çabuk kırışmasına sebep olur.

