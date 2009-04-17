Cildini asitle soyduruyor

"Exoderm" yöntemiyle yüzündeki izlerden kurtulmayı hedefleyen İzel, önceki gün ikinci kez ameliyat masasına yattı.



İstanbul Cerrahi'de ameliyat olan İzel, cildini bir kez daha soydurdu...Bugün taburcu olacak olan İzel, eskiye nazaran yüzde 70 iyileşme görülen cildinin, bu operasyondan sonra yüzde yüz iyileşeceğini söyleyerek, yapılan işlemi şöyle anlattı:



"Yüzüme komple bildiğiniz asit sürüldü... Uyandığımda yüzümde bantlar vardı. İkinci gün bir daha ameliyata alındım, onda da elmas tozlarıyla zımpara yapıldı. İşte o gece biraz şiştim. Aynaya baktığımda inanamadım. Bayağı bir ödem vardı suratımda. Ama o kadar da kötü değildi manzara. Yani öyle çok ağrılı, sancılı bir durum yaşamadım. Dediğim gibi bir gece şiştim, o gece biraz ağrım, sancım oldu, o ağrıda zaten ağrı kesiciyle geçen bir ağrıydı.



Dolayısıyla o bir gecelik ağrı değer. Hastaneden çıktıktan sonra da evde maskeli bir dönem geçireceğim. Bu bir haftalık dönemde yüzüme bir toz dökülüyor. O toz zamanla sertleşiyor, deride sertleşip, kendini bırakıyor.



Ve maske gibi yüzünde duruyor. O maske gibi duran şey aslında yüzümdeki deri. Kalıp halinde çıkıyor. Bu aşamada da hiç acı hissetmiyorsunuz. Çünkü yüzünüzdeki ölü deri çıkıyor. Bir ay sonra yüzüm bebek cildi gibi olacak. O anı sabırsızlıkla bekliyorum. 40 yaş bakımımı tamamladım. Artık yeni bir hayat beni bekliyor."





