Cildimiz ekrana dönüşecek

T24

Parmağını vur yeter

ABD’li araştırmacılar kola takılan bant yoluyla deri üzerine yansıtılan dokunmatik ekranı doğrudan algılayan bir sistem geliştiriyor. Gelişmiş bir dedektör sayesinde kolun hangi bölgesine dokunulursa algılanıyor.Microsoft Geliştirme Ofisi’nden ve Carnegie Mellon Üniversitesi’nden uzmanlar, görüntüyü değiştiren mini projektörden oluşan bir ekranla, kullanıcının kolunun neresine dokunduğunu anlayacak gelişmiş bir sensörün birleşiminden oluşan dokunmatik ekran geliştiriyor. Cihaz ses sistemlerini kontrol etmek, tetris gibi basit oyunlar oynamak, telefon görüşmeleri yapmak ve basit tarama sistemlerini kullanmak için hazır olacak.Prototipi deneyen 20 gönüllü, sistemin kullanımının ve yönetiminin çok kolay olduğu kanısında. Ekran, kullanıcı yürürken ya da koşarken de çalışıyor. Microsoft Research uzmanları Desney Tan ve Dan Morris çalışmalarında, “Her zaman yanımızda olan cildimiz veri girişinin yansıyacağı bir tuval olarak şimdiye dek gözden kaçırıldı” diye konuşuyor.Carnegie Mellon Üniversitesi’nden Chris Harrison ise “Bu üstün bir teknoloji ve burada geleceği görüyoruz” diyor ve önümüzdeki beş yıl içinde projede yol katedilebileceğini ekliyor.Halihazırda, akustik dedektör beş ayrı deri bölgesini, yüzde 95.5 oranında bir doğrulukla algılayabiliyor ki bu çok sayıda cep telefonu uygulaması için yeterince yüksek bir oran.Prototipi kullananlardan biri “Bir sonraki şarkıya geçmek, sesi değiştirmek ya da çalan şarkıyı durdurmak için tek yapman gereken parmağını vurmak. Bu tarz işlemler için kullanılan projektöre bile ihtiyacınız yok” diye konuşuyor. Araştırmacılar son çalışmalarını nisan ayında Atlanta, Georgia’da düzenlenecek olan bilgisayar-insan ilişkileri buluşmasında detaylı bir şekilde sunmayı planlıyor.