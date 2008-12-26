Cilde özel ekonomik maskelerle güzelleşin

Bal ve Yumurta Maskesi1 çay kaşığı nemlendirici krem1 yumurta1 yemek kaşığı badem yağı1 yemek kaşığı bal1. Yumurtanın beyazı ve sarısını ayır. Yumurtanın sarısına damlalar halinde badem yağını ekleyerek karıştır.2. Ardından yavaşça nemlendirici kremi ve balı ekle.3. Yumurta beyazını da ayrı bir kapta hafifçe çırp ve yumurta sarısını karşıma ilave edip tümünü sürülebilecek kıvama gelene kadar çırp.Karışımı, genişçe bir fırça veya pamukla yüz ve boyun bölgesine yaydıktan sonra en az yarım saat bekle ve cildini ılık suyla yıka. Cildinin nemlendiğini fark edeceksin!2 yemek kaşığı kuru ya da bir yemek kaşığı taze kopartılmış bitkiler (lavanta, ebegümeci, aynısafa çiçeği)2/3 fincan kaynatılmış süt1 kahve filtresi kağıdıİki yemek kaşığı kuru ya da bir yemek kaşığı taze kopartılmış bitkilerle sütü bir kaba koy ve ağzını kapatıp soğuyana kadar beklet. Filtre kağıdı (tülbent de olabilir) yardımıyla süz ve buzdolabında steril bir şişede muhafaza et.Cildindeki etkisini kısa sürede fark edeceğin bu toniği kullandıktan hemen sonra nemlendirici kremini sürmeyi unutma!50 gr soyulmuş badem10 gr yulaf unu10 gr portakal aromasıBir miktar süt1. Bademleri iyice dövdükten sonra ılık su ilave ederek karışımın kaşıktan ayrılması zor olana kadar yoğur.2. Bu karışıma yulaf unu ve portakal aromasını ekle ve bir buçuk saat beklet.3. Dinlendirdiğin maskene sütü ekle ve macun kıvamına gelinceye kadar iyice karıştır.Maskeni yüzünüze sürüp yumuşak hareketlerle masaj yap ve 30 dakika suratında beklet. Ardından yüzünü bol ılık suyla yıka. Cildinin pürüzsüzlüğüne inanamayacaksın!Yarım çay bardağı beyaz şarap2 çorba kaşığı gül suyu1 tutam kuru gül yaprakları1 kahve filtresi1. Malzemeleri hepsini bir kabın içinde karıştırıp 1 saat kadar beklet.2. Daha sonra filtre kağıdı yardımıyla (tülbent de olabilir) süz.Bu sana özel toniği, makyajını temizlemek veya cildini kirlerden arındırmak için pamuk yardımıyla kullanabilirsin.Salatalık Maskesi2 tatlı kaşık elma sirkesi2 tatlı kaşığı susam yağı1 yumurta sarısı2 adet salatalık1. Soyulmuş salatalıktan kesilen 5 kalın dilimi mikserde püre haline getir.2. Elma sirkesi, susam yağı ve yumurta sarısını iyice çırp.Karışımı, yüz, boyun ve dekolte bölgene uygulayarak 45 dakika beklet ve ılık su ile temizle. Cildinin yağdan arındığını fark edeceksin!1/2 fincan limon suyu1 fincan damıtılmış su2/3 fincan hamamelis1. Tüm malzemeleri karıştırıp temiz bir şişenin içine boşalt.2. Yaklaşık 30 dakika bekle. Kullanmadan önce iyice çalkalamayı unutma!Kullanmadan önce toniği su ile seyreltebilirsin. Pamuk ile yüzüne rahatlıkla kullanabileceğin bu toniğin, cildini sıkılaştığını da fark edeceksin!