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Sağlık

Cilde özel ekonomik maskelerle güzelleşin

Bu karışımlar hem son derece pratik hem de ekonomik. Haydi o zaman, hemen son derece işe yarar bu maskeleri uygula!

26 Aralık 2008 02:00

Bu karışımlar hem son derece pratik hem de ekonomik. Haydi o zaman, hemen kolları sıva, son derece işe yarar bu maskeleri uygula! 

Meyve maskeleriyle cildinizi temizleyin

Saça muz, yüze yeşil çay

KURU CİLT

Bal ve Yumurta Maskesi

Malzeme

1 çay kaşığı nemlendirici krem

1 yumurta

1 yemek kaşığı badem yağı

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı

1. Yumurtanın beyazı ve sarısını ayır. Yumurtanın sarısına damlalar halinde badem yağını ekleyerek karıştır.
2. Ardından yavaşça nemlendirici kremi ve balı ekle.
3. Yumurta beyazını da ayrı bir kapta hafifçe çırp ve yumurta sarısını karşıma ilave edip tümünü sürülebilecek kıvama gelene kadar çırp.

Kullanımı

Karışımı, genişçe bir fırça veya pamukla yüz ve boyun bölgesine yaydıktan sonra en az yarım saat bekle ve cildini ılık suyla yıka. Cildinin nemlendiğini fark edeceksin!

Süt Toniği

Malzeme

2 yemek kaşığı kuru ya da bir yemek kaşığı taze kopartılmış bitkiler (lavanta, ebegümeci, aynısafa çiçeği)

2/3 fincan kaynatılmış süt

1 kahve filtresi kağıdı

Hazırlanışı

İki yemek kaşığı kuru ya da bir yemek kaşığı taze kopartılmış bitkilerle sütü bir kaba koy ve ağzını kapatıp soğuyana kadar beklet. Filtre kağıdı (tülbent de olabilir) yardımıyla süz ve buzdolabında steril bir şişede muhafaza et.

Kullanımı

Cildindeki etkisini kısa sürede fark edeceğin bu toniği kullandıktan hemen sonra nemlendirici kremini sürmeyi unutma!

KARMA CİLT

Badem Maskesi

Malzeme

50 gr soyulmuş badem

10 gr yulaf unu

10 gr portakal aroması

Bir miktar süt

Hazırlanışı

1. Bademleri iyice dövdükten sonra ılık su ilave ederek karışımın kaşıktan ayrılması zor olana kadar yoğur.
2. Bu karışıma yulaf unu ve portakal aromasını ekle ve bir buçuk saat beklet.
3. Dinlendirdiğin maskene sütü ekle ve macun kıvamına gelinceye kadar iyice karıştır.

Kullanımı

Maskeni yüzünüze sürüp yumuşak hareketlerle masaj yap ve 30 dakika suratında beklet. Ardından yüzünü bol ılık suyla yıka. Cildinin pürüzsüzlüğüne inanamayacaksın!

Güllü Tonik

Malzeme

Yarım çay bardağı beyaz şarap

2 çorba kaşığı gül suyu

1 tutam kuru gül yaprakları

1 kahve filtresi

Hazırlanışı

1. Malzemeleri hepsini bir kabın içinde karıştırıp 1 saat kadar beklet.
2. Daha sonra filtre kağıdı yardımıyla (tülbent de olabilir) süz.

Kullanımı

Bu sana özel toniği, makyajını temizlemek veya cildini kirlerden arındırmak için pamuk yardımıyla kullanabilirsin.

YAĞLI CİLT

Salatalık Maskesi

Malzeme

2 tatlı kaşık elma sirkesi

2 tatlı kaşığı susam yağı

1 yumurta sarısı

2 adet salatalık

Hazırlanışı

1. Soyulmuş salatalıktan kesilen 5 kalın dilimi mikserde püre haline getir.
2. Elma sirkesi, susam yağı ve yumurta sarısını iyice çırp.

Kullanımı

Karışımı, yüz, boyun ve dekolte bölgene uygulayarak 45 dakika beklet ve ılık su ile temizle. Cildinin yağdan arındığını fark edeceksin!

Limonlu Tonik

Malzeme

1/2 fincan limon suyu

1 fincan damıtılmış su

2/3 fincan hamamelis

Hazırlanışı

1. Tüm malzemeleri karıştırıp temiz bir şişenin içine boşalt.
2. Yaklaşık 30 dakika bekle. Kullanmadan önce iyice çalkalamayı unutma!

Kullanımı

Kullanmadan önce toniği su ile seyreltebilirsin. Pamuk ile yüzüne rahatlıkla kullanabileceğin bu toniğin, cildini sıkılaştığını da fark edeceksin!

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