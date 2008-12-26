Cilde özel ekonomik maskelerle güzelleşin

Bu karışımlar hem son derece pratik hem de ekonomik. Haydi o zaman, hemen kolları sıva, son derece işe yarar bu maskeleri uygula!
Meyve maskeleriyle cildinizi temizleyinSaça muz, yüze yeşil çayKURU CİLT
Bal ve Yumurta Maskesi Malzeme
1 çay kaşığı nemlendirici krem
1 yumurta
1 yemek kaşığı badem yağı
1 yemek kaşığı bal Hazırlanışı
1. Yumurtanın beyazı ve sarısını ayır. Yumurtanın sarısına damlalar halinde badem yağını ekleyerek karıştır.
2. Ardından yavaşça nemlendirici kremi ve balı ekle.
3. Yumurta beyazını da ayrı bir kapta hafifçe çırp ve yumurta sarısını karşıma ilave edip tümünü sürülebilecek kıvama gelene kadar çırp. Kullanımı
Karışımı, genişçe bir fırça veya pamukla yüz ve boyun bölgesine yaydıktan sonra en az yarım saat bekle ve cildini ılık suyla yıka. Cildinin nemlendiğini fark edeceksin! Süt Toniği
Malzeme
2 yemek kaşığı kuru ya da bir yemek kaşığı taze kopartılmış bitkiler (lavanta, ebegümeci, aynısafa çiçeği)
2/3 fincan kaynatılmış süt
1 kahve filtresi kağıdı Hazırlanışı
İki yemek kaşığı kuru ya da bir yemek kaşığı taze kopartılmış bitkilerle sütü bir kaba koy ve ağzını kapatıp soğuyana kadar beklet. Filtre kağıdı (tülbent de olabilir) yardımıyla süz ve buzdolabında steril bir şişede muhafaza et. Kullanımı
Cildindeki etkisini kısa sürede fark edeceğin bu toniği kullandıktan hemen sonra nemlendirici kremini sürmeyi unutma! KARMA CİLT
Badem Maskesi
Malzeme
50 gr soyulmuş badem
10 gr yulaf unu
10 gr portakal aroması
Bir miktar süt Hazırlanışı
1. Bademleri iyice dövdükten sonra ılık su ilave ederek karışımın kaşıktan ayrılması zor olana kadar yoğur.
2. Bu karışıma yulaf unu ve portakal aromasını ekle ve bir buçuk saat beklet.
3. Dinlendirdiğin maskene sütü ekle ve macun kıvamına gelinceye kadar iyice karıştır. Kullanımı
Maskeni yüzünüze sürüp yumuşak hareketlerle masaj yap ve 30 dakika suratında beklet. Ardından yüzünü bol ılık suyla yıka. Cildinin pürüzsüzlüğüne inanamayacaksın! Güllü Tonik Malzeme
Yarım çay bardağı beyaz şarap
2 çorba kaşığı gül suyu
1 tutam kuru gül yaprakları
1 kahve filtresi Hazırlanışı
1. Malzemeleri hepsini bir kabın içinde karıştırıp 1 saat kadar beklet.
2. Daha sonra filtre kağıdı yardımıyla (tülbent de olabilir) süz. Kullanımı
Bu sana özel toniği, makyajını temizlemek veya cildini kirlerden arındırmak için pamuk yardımıyla kullanabilirsin. YAĞLI CİLT
Salatalık Maskesi Malzeme
2 tatlı kaşık elma sirkesi
2 tatlı kaşığı susam yağı
1 yumurta sarısı
2 adet salatalık Hazırlanışı
1. Soyulmuş salatalıktan kesilen 5 kalın dilimi mikserde püre haline getir.
2. Elma sirkesi, susam yağı ve yumurta sarısını iyice çırp. Kullanımı
Karışımı, yüz, boyun ve dekolte bölgene uygulayarak 45 dakika beklet ve ılık su ile temizle. Cildinin yağdan arındığını fark edeceksin! Limonlu Tonik Malzeme
1/2 fincan limon suyu
1 fincan damıtılmış su
2/3 fincan hamamelis Hazırlanışı
1. Tüm malzemeleri karıştırıp temiz bir şişenin içine boşalt.
2. Yaklaşık 30 dakika bekle. Kullanmadan önce iyice çalkalamayı unutma! Kullanımı
Kullanmadan önce toniği su ile seyreltebilirsin. Pamuk ile yüzüne rahatlıkla kullanabileceğin bu toniğin, cildini sıkılaştığını da fark edeceksin!