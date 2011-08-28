Çikolatayla kilo vermek mümkün!

T24 - ABD’li çikolata üreticisi Hershey’s’in gerçekleştirdiği araştırma, çikolata yiyerek de kilo verilebileceğini ortaya koydu.





Araştırma sırasında, aşırı kilolu ve obez katılımcıların beslenme diyetlerin her gün biraz çikolata ve şeker eklendi.



İnceleme sonunda katılımcıların 4 ayda 5 kilo verdikleri görüldü.



Çalışmayı yürüten Kathryn Piehowski, şunları söyledi:



“Diyet yapan kadınlar genellikle kendilerini en sevdikleri yiyeceklerden mahrum bırakmaları gerektiğini düşünürler. Oysa ki durum böyle değildir. Eğer kontrollü bir şekilde tüketilirse sevilen yiyecekler diyete zarar vermez.”





