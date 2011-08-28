T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Çikolatayla kilo vermek mümkün!

ABD’li çikolata üreticisi Hershey’s’in gerçekleştirdiği araştırma, çikolata yiyerek de kilo verilebileceğini ortaya koydu.

28 Ağustos 2011 03:00

T24 - ABD’li çikolata üreticisi Hershey’s’in gerçekleştirdiği araştırma, çikolata yiyerek de kilo verilebileceğini ortaya koydu.
 

Araştırma sırasında, aşırı kilolu ve obez katılımcıların beslenme diyetlerin her gün biraz çikolata ve şeker eklendi.


İnceleme sonunda katılımcıların 4 ayda 5 kilo verdikleri görüldü.


Çalışmayı yürüten Kathryn Piehowski, şunları söyledi:


“Diyet yapan kadınlar genellikle kendilerini en sevdikleri yiyeceklerden mahrum bırakmaları gerektiğini düşünürler. Oysa ki durum böyle değildir. Eğer kontrollü bir şekilde tüketilirse sevilen yiyecekler diyete zarar vermez.”


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24