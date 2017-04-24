T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Çikolatayla gelen barış

Suriye'deki savaş nedeniyle ülkesini terk edip Kanada'ya yerleşen çikolata üreticisi Essam Hadhad ve ailesinin hikâyesi…

24 Nisan 2017 22:28

Ibrahim Shehab

Suriye'deki savaş nedeniyle ülkesini terk edip Kanada'ya yerleşen çikolata üreticisi Essam Hadhad ve ailesinin hikâyesi…

Essam Hadhad Şam'da çikolata üretiyordu. İç savaşta fabrikası bombalanınca ailesiyle birlikte ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Lübnan'da üç yıl mülteci olarak yaşadıktan sonra 2016'da Kanada'da oturma izni aldılar. Hadhad, Nova Scotia bölgesindeki Antigonish kasabasında çikolata üretimine yeniden başladı.

Hadhad, insanları mutlu eden bir şekerlemenin, hayatının normale dönmesinde önemli rol oynadığını söylüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SuriyeKanadaEssam HadhadIbrahim Shehab</p><p>SuriyeHadhadHadhad Nova ScotiaAntigonish

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24