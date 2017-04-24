Çikolatayla gelen barış

Ibrahim Shehab
Suriye'deki savaş nedeniyle ülkesini terk edip Kanada'ya yerleşen çikolata üreticisi Essam Hadhad ve ailesinin hikâyesi…
Essam Hadhad Şam'da çikolata üretiyordu. İç savaşta fabrikası bombalanınca ailesiyle birlikte ülkesini terk etmek zorunda kaldı.
Lübnan'da üç yıl mülteci olarak yaşadıktan sonra 2016'da Kanada'da oturma izni aldılar. Hadhad, Nova Scotia bölgesindeki Antigonish kasabasında çikolata üretimine yeniden başladı.
Hadhad, insanları mutlu eden bir şekerlemenin, hayatının normale dönmesinde önemli rol oynadığını söylüyor.