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Bilim / Teknoloji

Çikolatayla çalışan otomobil

İngiliz otomobil tasarımcıları çikolata, havuç ve patates gibi doğal ürünlerden oluşan bir otomobil üretti

06 Mayıs 2009 03:00

İngiliz otomobil tasarımcıları çikolata, havuç ve patates gibi doğal ürünlerden oluşan bir otomobil üretti. Warwick Üniversitesi'nde üretilen araç yakıt olarak çikolata kullanırken, diğer parçaları da tamamen havuç ve patatesten yapıldı.

Otomobil yakında medyanın da önüne çıkacak.

Warwick Üniversitesi bilim adamları, Formula 3'te yarışması planlanan otomobilin saatte 125 mil yaptığını açıkladı. Çevreye duyarlı teknolojiyle neler yapılabileceğini kanıtlamak üzere geliştirilen “dünyanın ilk organik Formula 3 aracıö çikolata ve sebze yağlarından elde edilen yakıtla çalışıyor. Otomobilin dümeni havuç ve benzeri kök bitkilerden üretilen otomobilin sürücü koltuğu soya yağından elde edilen bir köpükten yapıldı.

Kaporta patatesten

Warwick Üniversitesi Yenilikçi Üretim Araştırma Merkezi bilim adamları, “organik yarış otomobiliönin Formula 3 standartlarına göre üretildiğini kaydetti. Standarda bir tek yakıt uymuyor. Çünkü Formula 3'te bioyakıt kullanılmıyor. “ecoF3ö adı verilen otomobil yarışlara kabul edilirse yenebilir malzeme kullanılan ilk yarış otomobili olacak.

Aracı üreten ekibin başında bulunan Dr. Steve Maggs, otomobilin kullanım ömrünü tamamladıktan sonra bütün parçaların doğaya karışabileceğini belirtirken, çevreciliğin teknolojik gelişmeyi sınırladığı şeklindeki mitin de bu otomobille birlikte yıkıldığını iddia etti.

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