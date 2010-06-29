Çikolataya 'hayır' demeyin

T24- Birçoklarına göre diyet yapanların tatlı düşmanı, üzgün kalplerin mutluluk anahtarı, genç dimağların güç kaynağı çikolata, milyonlarca insanın en vazgeçemediği tutkular arasında. Yapılan araştırmaya göre, çikolatanın mutluluk hormonu salgılanmasını sağlamak dışında, kan basıncını düşürerek yüksek tansiyona da iyi geliyor.





Avustralya Adelaide Üniversitesi'nden Dr Karin Ried'in yaptığı araştırma, bitter çikolatanın kan basıncını düşürdüğünü ispatladı. Yüksek tansiyon hastaları üzerinde yapılan araştırma, bitter çikolatanın kan basıncı üzerinde, günlük yarım saat yapılacak bir egzersizle aynı oranda etkili olduğunu ortaya koydu.



En tatlı antioksidan



Çikolatanın içinde bulunan bitkisel kökenli Flavonid, antioksidan özelliğiyle damarları genişletip kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor. Karin Ried ve ekibinin çikolata-sağlık ilişkisini inceleyen 13 ayrı araştırma projesini tek çatı altında topladığı çalışmada, saf kakao ile üretilmiş bitter çikolatanın en tatlı antioksidan olduğu ortaya konuyor.





İngiliz tıp dergisi BMC Medicine’de yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, tansiyon hastası olmayan deneklerde ise kan basıncı değişikliği yaratmadığı gözlendi.



Ancak çikolata ile yüksek tansiyon tedavisinin hastalarda uzun vadede nasıl etki yapacağı henüz bilinmiyor. Zira fazla çikolata tüketimi, yüksek tansiyon hastaları için tehlike arz eden fazla kiloları da beraberinde getiriyor.



Bu yüzden tansiyon hastalarının kilolarına dikkat etmeleri gerekirken, son araştırma sonucuna göre diyet programına dâhil olmayan çikolatanın yüksek tansiyona iyi gelmesi, büyük bir ikilem yarattı.